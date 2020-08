Gratis Netflix kijken: zonder account films en series kijken

Netflix is een handige videodienst met een enorm aanbod. Om nog meer mensen enthousiast te maken stelt het een deel van het aanbod gratis beschikbaar, zonder account.

Gratis Netflix kijken

In Nederland maken we graag gebruik van Netflix. Meer dan twee miljoen mensen maken gebruik van de videodienst in ons land. Toch denkt Netflix dat het nog veel meer mensen kan overtuigen voor het afsluiten van een abonnement op Netflix.

Om Netflix te promoten is een deel van het aanbod gratis te bekijken bij Netflix, zonder dat je hiervoor een account nodig hebt. Om dit te gebruiken hoef je alleen maar te navigeren naar een speciale pagina. Daar vind je een selectie met films en series die je gratis kunt bekijken. Let wel; dit kan alleen via de browser op je computer, of op je Android-toestel via de browser. Je kunt dit niet via de Netflix app doen.

Om de zoveel tijd wordt het gratis aanbod vernieuwd. Nu kun je bijvoorbeeld kiezen uit Stranger Things, Murder Mystery, Boss Baby, Love is Blind, Our Planet en nog een aantal andere titels. Bij een serie kun je niet de hele serie gratis kijken, alleen de eerste aflevering. Tevens zie je eerst een reclame, die je na een paar tellen weg kunt klikken.

Heb je nog geen Netflix, en wil je een voorproefje krijgen, dan kun je hier de pagina openen met de gratis titels.