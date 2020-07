Netflix kun je vanaf nu bekijken op de Google Nest Hub

De Google Nest Hub maakt deel uit van de Nest-serie waarin je verschillende slimme apparaten tegenkomt. De Nest Hub kan vanaf nu gebruikt worden voor het bekijken van je favoriete film of serie op Netflix.

Netflix op Nest Hub

De Nest Hub is een handige smartdisplay waarop je verschillende dingen kunt doen. Je kunt de Google Assistent raadplegen en bijvoorbeeld de verkeersdrukte en je agenda opvragen. Echter kun je ook bijvoorbeeld een video afspelen op YouTube. Nu worden de mogelijkheden verder uitgebreid.

Het wordt vanaf nu mogelijk gemaakt om op het display van de Nest Hub Netflix te starten. Het is nu pas toegevoegd, nadat in juni 2019 de aanwijzingen hiervoor opdoken. Op deze manier kun je je favoriete films en series gewoon kijken tijdens het koken bijvoorbeeld. Je dient daarvoor wel te beschikken over een actief Netflix-abonnement. Ook kun je Netflix koppelen aan je Assistent, en zo middels een spraakopdracht een film starten. Eerder werd Disney+ al beschikbaar gesteld voor de Nest Hub.

Je kunt de Google Nest Hub bestellen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.