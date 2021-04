Google Nest Hub (tweede generatie) komt naar Nederland en helpt je met beter slapen

Goed nieuws voor degenen die met smart uitkijken naar de slimme producten van Google. De onlangs gepresenteerde Google Nest Hub (tweede generatie), die ook wel Google Nest Hub 2 wordt genoemd, komt officieel naar Nederland. Het nieuwe apparaat gaat verder dan zijn voorganger op het gebied van mogelijkheden.

Nest Hub 2 naar Nederland

Google heeft bekend gemaakt dat het de onlangs gepresenteerde Nest Hub (2e generatie) uit zal brengen in Nederland. Vanaf volgende maand ligt de slimme speaker, welke voorzien is van een beeldscherm in de Nederlandse winkels. De meest in het oog springende nieuwe functie is Sleep Sensing, waarmee je nauwkeurig je slaap bij kunt houden.

Sleep Sensing is optioneel in te schakelen en helpt met het bijhouden van je slaap, zonder dat je hiervoor bijvoorbeeld een horloge om hoeft te doen. Middels zogenaamde radartechnologie kan het slaapgedrag van een persoon geanalyseerd worden. Bewegingen en ademhaling kunnen gedetecteerd worden. Ook wordt gekeken naar de licht en temperatuur in een kamer. In ons eerdere artikel over de Nest Hub 2 lees je hier alles over.

De tweede generatie Nest Hub zal verschillende andere verbeteringen krijgen. Zo wordt gesproken over een derde microfoon, is er een 50 procent sterkere bass en kun je middels gebaren de vernieuwde bediening gebruiken. De nieuwe Nest Hub komt beschikbaar in het zwart en wit. Vanaf 4 mei is het apparaat verkrijgbaar in Nederland voor de prijs van 99,99 euro.