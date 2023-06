Fuchsia update wordt uitgerold naar Google Nest Hub

Iets meer dan een week na de uitrol van Fuchsia naar de deelnemers van het Preview-programma, heeft Google al een update uitgebracht voor de 2e generatie Nest Hubs in het stabiele kanaal.

Fuchsia update voor Nest Hub

Begin mei kondigde Google de komst van Fuchsia aan voor de 2e generatie Nest Hub. Het duurde drie weken voordat alle deelnemers aan het Preview-programma de update ontvingen. Vanaf nu is Google begonnen met het uitrollen van de update naar alle gebruikers, zo ook bij ons op de redactie.

In vergelijking met de gebruikelijke herstart halverwege de ochtend, die al gepland is zodra gebruikers wakker worden, is de introductie van een geheel nieuw besturingssysteem een langer proces dat volgens Google “tot 10 minuten kan duren”. Tijdens dit proces wordt het Google ‘G’-logo weergegeven op een witte achtergrond, samen met een statusbalk en een percentage, zo schrijft 9to5Google.

De update wordt automatisch binnengehaald. Je kunt de Fuchsia-versie controleren door naar Instellingen > Apparaatinformatie > Technische informatie te gaan, waarbij de nieuwste release 10.20221207.2.100038 is.

Wat betreft het ontwerp zou je geen significante veranderingen in de gebruikersinterface of -ervaring moeten opmerken. Er is echter een nieuw Bluetooth-menu toegevoegd in de Instellingen, waardoor het gemakkelijker wordt om koppelingen in te stellen zonder de bijbehorende Google Home-app te gebruiken. Maar verder zijn er geen veranderingen doorgevoerd. Mogelijk maakt de update het voor Google makkelijker om meerdere apparaten te updaten in de toekomst. Google heeft de originele Nest Hub in mei 2021 geüpdatet met de Nest Hub Max en sinds afgelopen augustus.