Google Nest Hub toont vanaf nu de luchtkwaliteit: zo werkt het

Google heeft een nieuwe feature toegevoegd aan het slimme scherm, de Google Nest Hub. Vanaf nu kun je direct op het scherm de luchtkwaliteit zien in je huidige omgeving.

Luchtkwaliteit op Google Nest Hub

De Google Nest Hub is als een soort Google Home Mini, de slimme assistent, maar dan met een scherm. Je kunt de dienst voor de meest uiteenlopende zaken gebruiken, en nu is het aantal mogelijkheden verder uitgebreid. Het slimme scherm van Google kan vanaf nu de luchtkwaliteit tonen. Het gaat niet om de luchtkwaliteit binnenshuis, maar buitenshuis. Ideaal als je dit wilt weten als je nog een blokje om wil, of bijvoorbeeld snel last hebt van je gezondheid bij een slechte luchtkwaliteit.

Bij steeds meer gebruikers wordt de luchtkwaliteit beschikbaar gesteld op de Nest Hub. Dit gebeurt gefaseerd, waardoor het even kan duren totdat iedereen de nieuwe functie terugvindt op het scherm. Er wordt door Google samengewerkt met het bedrijf PurpleAir, dat gegevens verzameld over de luchtvervuiling, pollen en andere zaken die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. De mate van luchtvervuiling wordt duidelijk gemaakt middels kleuren. Groen is goed, paars het slechtst. Ertussenin zitten de kleuren geel, oranje en rood.

Het inschakelen van de luchtkwaliteit kan via de Google Home app op je smartphone. Vervolgens kies je de Nest Hub, en ga je naar Fotolijst > Fotolijst bewerken en kies je voor Luchtkwaliteit tonen. Overigens kan het zijn dat de laag nog niet direct zichtbaar is op je scherm. Dat zal in de komende tijd gebeuren. Bij sommige gebruikers helpt het door je aan te melden bij het Preview-programma. Hoewel je hiermee nieuwe functies krijgt, kan het wel zijn dat deze nog niet bugvrij is. Je kunt je hiervoor aanmelden via de Nest Hub > Instellingen > Apparaatgegevens > Previewprogramma.