Netflix test Shuffle-knop voor als je niet weet wat je wilt kijken

Er is niks op televisie, je opent Netflix en bladert eindeloos door het enorme aanbod. Wat moet je nou kijken op Netflix? De ontwikkelaars hebben een nieuwe functie in de test, een shuffle-knop en die kan zomaar eens goed van pas komen.

Shuffle in Netflix

Voor degenen die van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten kijken op Netflix, komt de videodienst met een handige feature. Bij verschillende gebruikers test Netflix een zogenaamde Shuffle-knop. Het lijkt erop dat Netflix wat wil doen aan de keuzestress van gebruikers. Want er wordt veel tijd doorgebracht aan het rond zoeken naar een leuke titel.

De Shuffle-knop die nu getest wordt, duikt op onder de profielfoto van Netflix, zo wordt duidelijk uit verschillende berichten op Twitter. Hierbij kijkt de dienst naar je kijkgeschiedenis en naar de gegeven beoordelingen. Vervolgens schotelt Netflix een film of serie voor die je mogelijk interessant vindt. Zo moet het gemakkelijker gemaakt worden voor gebruikers om daadwerkelijk iets te kijken.

Op dit moment wordt de functie als eerst getest op de tv-apparaten. Wanneer de test geslaagd is, lijkt het ons vrij logisch dat de functie ook naar de app uitgerold wordt. Het is niet bekend of en wanneer dit gaat gebeuren. Eerder werd er al getest met vergelijkbare opties zoals ‘Play something’. Zie jij de Shuffle-knop al in de Netflix app?