Netflix komt met compleet nieuw ontwerp, chatbot en TikTok-achtige video’s

Een nieuw ontwerp komt naar Netflix. De streamingdienst krijgt een vernieuwde app, nieuwe app voor de televisie en nog meer nieuwe functies. De dienst komt namelijk ook nog met TikTok-achtige video’s en ook staat een chatbot klaar voor de gebruikers.

Nieuwe functies en design voor Netflix

Netflix is één van de bekendste en populairste videodiensten voor Nederland. De streamingdienst heeft nu aangekondigd dat er een hoop gaat veranderen bij het platform. We zetten de wijzigingen die Netflix heeft uitgewerkt, voor je hieronder neer.

Televisie

Netflix heeft een vernieuwde tv-ervaring aangekondigd die eenvoudiger, intuïtiever en gebruiksvriendelijker is. Volgens Chief Product Officer Eunice Kim blijft de basis van de vertrouwde Netflix-ervaring hetzelfde, maar dan beter. De nieuwe interface is ontworpen om leden sneller en gemakkelijker te helpen bij het vinden van iets leuks om te kijken.



Een belangrijk doel van het vernieuwde ontwerp is het beter ondersteunen van het brede entertainmentaanbod van Netflix. De homepage is opnieuw ingericht en toont nu duidelijker welke titels opvallen, met vermeldingen als ‘Emmy Award-winnaar’ of ‘Nummer 1 in tv-programma’s’. Zo kunnen kijkers sneller een keuze maken die aansluit bij hun voorkeuren.

Ook de navigatie is aangepakt. Waar eerder snelkoppelingen zoals ‘Zoeken’ en ‘Mijn Lijst’ aan de zijkant verstopt zaten, zijn deze nu verplaatst naar de bovenkant van het scherm voor betere zichtbaarheid en snellere toegang. Daarnaast worden de aanbevelingen op de homepage voortaan aangepast aan de stemming en interesses van de gebruiker op dat moment.

Mobiel

Niet alleen op tv, maar ook op mobiel werkt Netflix aan verbeteringen. Zo test het bedrijf een nieuwe zoekfunctie op iOS, waarbij generatieve AI wordt ingezet. Gebruikers kunnen daarin met natuurlijke zinnen zoeken, zoals “Ik wil iets grappigs en vrolijks.” Ook komt er een verticale videofeed met fragmenten van series en films. De uitwerking hiervan is vergelijkbaar met hoe je door Instagram en TikTok scrolt. Deze feed maakt het mogelijk om snel iets nieuws te ontdekken, toe te voegen aan ‘Mijn Lijst’ of te delen met anderen. Netflix spreekt met geen woord over Android, dus hoe het daarmee staat, is niet bekend.

