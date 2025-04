Streaminggids april 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

De videoplatforms hebben weer nieuwe titels aangekondigd voor de maand april. We zetten op een rijtje welke nieuwe video’s, series en films toegevoegd worden aan het Nederlandse aanbod van bijvoorbeeld Netflix, Videoland en meer.

Streamingtips voor april

In de maand april wordt het hopelijk weer wat zonniger en beter weer, en dus minder tijd voor de streamingdiensten. Toch is dat voor de platforms geen reden om geen nieuwe content toe te voegen. In de Streaminggids van april zetten we neer, welke titels nieuw worden toegevoegd in april.

Netflix

Streamingdienst Netflix voegt diverse nieuwe titels toe, zoals de serie Jurassic World: de chaostheorie, het derde seizoen. De serie ‘How to sell drugs online (fast)’ krijgt een vierde seizoen en voor de Pokémon-liefhebbers is het tweede seizoen van Pokémon Horizons online te vinden vanaf deze maand. Over de gijzeling in de Apple Store kun she vanaf 18 april kijken naar de film iHostage.

Videoland

Bij een grote groep Nederlanders is Videoland ook geliefd. Onder andere de films Mr. Bean’s Holiday, Zwartboek en Johnny English komen op het platform te staan. Het tiende seizoen van Married at First Sight start volgende week, net als All You Need Is Love Goes Australia en later deze maand Beste Kijkers.

Disney+

Ben je Disney+-gebruikers kunnen Dying for Sex en Andor bekijken vanaf deze maand. Eerstgenoemde komt 4 april online, Andor is vanaf 22 april op het platform te vinden. Andere nieuwe titels zijn Good American Family, The Stolen Girl en Doctor Who.



HBO

Bij HBO komen ook nieuwe titels online. Er komen nieuwe seizoenen op Hacks, The Last of Us en vanaf morgen George & Mandy’s First Marriage.