Streaminggids juni 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Maandelijks zet DroidApp op een rij, welke nieuwe titels toegevoegd worden aan de streamingdiensten. In de maand juni kun je weer verschillende nieuwe content verwachten op bijvoorbeeld Netflix en Videoland. Welke serie ga jij direct bingewatchen, of voor welke film blijf jij een avond thuis?

Streamingtips voor juni

In de maand juni worden weer genoeg nieuwe titels toegevoegd aan de streamingdiensten. Of je nou gaat voor een film of serie; je kunt je ook in deze maand weer vermaken met uren kijkplezier. De nieuwe titels van juni zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Netflix

Het eerste seizoen van de eigen serie ‘Yolanthe’ is vanaf 18 juni te volgen. Het leven van Yolanthe Cabau wordt gevolgd in zeven afleveringen. Het derde seizoen van de serie ‘Squid Game’ vind je vanaf 27 juni online. Too Hot to Handle: Spain vind je vanaf 13 juni op Netflix, en het derde seizoen van de serie Ginny & Georgia is vanaf 5 juni in premiere bij Netflix.

Videoland

Videoland komt met een tweede seizoen van ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ van StukTV. Een vijfde seizoen van ‘Echte Gooische Moeders’ staat eveneens voor je klaar, net als Shut In, Samba, Vet Hard en Mafia Mamma. De nieuwe titels die het meest opvallen, vind je hieronder.

HBO Max

Bij HBO Max kun je ook weer nieuwe content bekijken. Nieuwe films zoals ‘Mountainhead’ en ‘My Mom Jayne’ is slechts een selectie van de nieuwe pareltjes op HBO Max. Vanaf 23 juni kun je het derde seizoen van ‘The Gilded Age’ terugvinden op het platform en ook het eerste seizoen van ‘The Mortician’ komt vanaf 1 juni online.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video voegt de nieuwe film ‘Patsers’ toe aan het aanbod. Deze kun je vanaf 14 juni kijken. Twee weken later komt ‘Paddington in Peru’ online op het platform. De Prime-serie ‘We Were Liars’ is vanaf 18 juni te bingen, want de volledige verfilming staat dan online. Ook Deep Cover en Dirty Angels staan vanaf 12 juni online; en een week later is het de beurt aan 19 juni.