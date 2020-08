De 5 beste apps van juli 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

De zomervakantie is begonnen, en hoewel het voor velen een andere vakantie zal zijn dan verwacht, gaan we op DroidApp vrolijk verder. In dit artikel lichten we de beste apps van juli 2020 uit, samen met het belangrijkste nieuws.

Android in juli

Ondanks dat velen genieten van de vakantie, hebben we deze maand weer veel nieuws geschreven. Er waren diverse product-aankondigingen en nieuwswaardigheden te melden. Zo zagen we onder andere de OnePlus Nord aankondiging en werd 5G uitgerold door T-Mobile en KPN.

Samsung bracht de Galaxy A31 uit in ons land, net als de met 6000 mAh uitgeruste Galaxy M31. Xiaomi had een grootse aankondiging voor Europa. Het merk kwam met de nieuwe Mi Band 5 en verschillende andere producten, maar ook de Redmi 9-serie komt naar ons land. Interessant was ook het nieuws van Google. De Routines in Google Assistent kun je vanaf nu in Nederland gebruiken.

WhatsApp bracht een update uit waarmee het mogelijk is gemaakt om geanimeerde stickers te sturen, en je profiel te delen via een QR-code. De Belastingdienst heeft in de Google Play Store de Kinderopvangtoeslag-app uitgebracht, voor ouders om zo bepaalde zaken goed te kunnen regelen.

Reviews

In juli hebben we op DroidApp een groot aantal reviews gepubliceerd. Deze hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Vergeten

Iedere zondag zetten we een nieuwe editie online van ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’. Hierin blikken we terug op mooie pareltjes die jaren geleden bij de telefoonwinkels lagen. In juli hebben we de volgende toestellen besproken;

Specials

Advies voor een nieuwe smartphone, of een lijstje vol met interessante apps. Op DroidApp hebben we de afgelopen maand de volgende specials online gezet;

Beste apps

In juli hebben we ook weer verschillende apps besproken. Hieronder hebben we een selectie gemaakt met de beste apps van de afgelopen maand. Omdat ze nieuw zijn uitgebracht, zijn geüpdatet of omdat ze gewoon erg interessant zijn.

Google Maps

Het blijft voor velen, en ook voor ons, een onmisbare applicatie; Google Maps. Deze handige app heeft in juli stilletjes een nieuwe feature uitgerold; Street View markeringen. Deze werken zowel in de app als in de webversie. Met deze handige toevoeging heb je sneller in beeld wat je zocht, tijdens het gebruik van Google Street View.

AccuWeather

De weer-app van AccuWeather is ook bijgewerkt met een nieuwe update. De uitrol van de update gaat traag, dus het kan zijn dat deze nog niet voor iedereen beschikbaar is. Met AccuWeather 7.0 krijg je toegang tot een paar nieuwe functies zoals de voorspelling voor de komende minuten en er is een compleet nieuw design. De applicatie laat zich nu een stuk beter bedienen.

Google Foto’s

Begin juli werd een grote update uitgerold voor Google Foto’s. Voor de liefhebbers van het maken van foto’s brengt deze update een paar handige verbeteringen. Allereerst is er de fotokaart. Hierop zie je een heatmap met op welke locaties je foto’s hebt gemaakt. Erg tof! Verder is de navigatie verbeterd en vind je bepaalde onderdelen op een andere manier terug.

Telegram

In de laatste dagen van juli brachten de ontwikkelaars van Telegram een nieuwe update uit voor hun app. Telegram 6.3 laat je niet meer alleen een profielfoto instellen, maar ook een profielvideo. Daarnaast zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd en kun je bestanden met een maximale grootte van 2GB versturen via Telegram. Eerder lag dit limiet nog op 1,5GB. Verder vind je in deze versie handige statistieken en handige thumbnails in de berichtenbox.

Microsoft Launcher

Voor Android heeft Microsoft de nieuwe versie van Microsoft Launcher 6.0 uitgebracht. Deze nieuwe versie brengt een aantal verbeteringen. Allereerst is deze launcher voorzien van een nieuw design waarbij de bediening ook onder handen is genomen. Je hebt bijvoorbeeld snel inzicht in je agenda-items en Digital Wellbeing. Verder is er een dark theme en kun je nog veel meer personaliseren aan de app.

Bonustip: DroidApp App

De DroidApp App is ook een applicatie die niet op je smartphone mag ontbreken. Je vindt er het belangrijkste Android-nieuws, samen met de actuele prijzen en specificaties van de meest uiteenlopende toestellen. Natuurlijk zijn er de reviews, tips en specials en dat geheel gratis en vrij van advertenties.

