AccuWeather app krijgt enorme update: nieuw design en voorspelling per minuut

Er staat een grote update klaar voor de populaire weer-app AccuWeather; om precies te zijn AccuWeather 7.0. De applicatie wordt voorzien van een nieuw design en krijgt nieuwe functies.

AccuWeather met nieuw design

Via de Google Play Store wordt een flinke update verspreid voor AccuWeather. De weer-app krijgt hierbij een gloednieuw design. Maandenlang is de applicatie getest, wat in april schreven we al over het nieuwe design, waarbij deze app zich nog in beta bevond.

Nu is de applicatie dus klaar voor het grote publiek. In AccuWeather 7.0 kom je dus als eerst het nieuwe ontwerp tegen. Deze geeft je snel je weersverwachting en handige functies vind je direct onderin beeld. Dankzij MinuteCast kun je het weer per minuut, voor de komende 120 minuten bekijken. Tevens heeft het team van ontwikkelaars gewerkt aan een donker thema dat gebruikt kan worden. Desgewenst kan de AccuWeather app ook de keuze van de smartphone overnemen.

De radarbeelden vind je voortaan ook onderin de navigatiebalk. Via het menu bovenin het scherm kun je schakelen tussen de verschillende kaarten. In AccuWeather 7.0 heeft de kleur blauw de hoofdrol gekregen en het ziet er goed uit. De update naar versie 7.0 wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren voordat deze bij iedere gebruiker beschikbaar is.

Benieuwd welke weer-applicatie het meest accuraat en betrouwbaar is? Lees dan onze uitgebreide weer-app test 2019.