AccuWeather werkt aan compleet nieuwe Android-app: zo ziet hij eruit

De huidige app van AccuWeather gaat al sinds 2016 mee. Tijd dus voor een update. Dat dachten de ontwikkelaars van de AccuWeather app ook. De nieuwe versie komt binnenkort beschikbaar, maar we geven je vast een voorproefje.

Nieuwe AccuWeather app

De applicatie van AccuWeather kreeg in 2016 een update waarbij het ontwerp werd doorgevoerd zoals we dat nu kennen van de app. Er is door de ontwikkelaars nu gewerkt aan een compleet vernieuwde app met een heel nieuw design. Als eerst is de update nu als testversie beschikbaar in het bètakanaal, binnenkort wordt hij breed uitgerold.

De wijzigingen zijn direct al bij het openen van de app te zien. In een cirkelvorm zie je het huidige weer, met de temperatuur, gevoelstemperatuur en het soort weer. Daarbij kun je hierop tikken en zie je de verwachting voor de komende 120 minuten. Door naar beneden te scrollen op de homepagina krijg je direct inzicht in wat extra informatie. Zoals de tijd van zonsopkomst en zonsondergang, de wind, luchtvochtigheid en dergelijke.

Onderin beeld kun je via de navigatiebalk direct naar de uurlijkse voorspelling navigeren. Voorheen kon dit alleen maar voor de komende 23 uur, dat kan nu veel langer, namelijk tot drie dagen naar voren. Van ieder tijdstip kun je een kaart naar boven vegen met meer informatie. Verder kun je in de navigatiebalk nog terecht voor de dagelijkse verwachting en de radarbeelden. Bij de dagelijkse voorspelling kun je ook anderhalve maand vooruit kijken. Al blijft dit natuurlijk een gok.

Ben je benieuwd hoe goed en accuraat de AccuWeather app is? Lees dan onze uitgebreide weer-app test. De nieuwe AccuWeather app wordt nu getest als beta-versie en zal later als definitieve versie uitgebracht worden in de Google Play Store. Wil je de beta-versie testen, dan kun je je hier aanmelden voor het beta-programma via de Play Store.