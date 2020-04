Weer-app Dark Sky overgenomen door Apple: Android-app direct offline

Apple neemt steeds meer apps over. Na de overname van Shazam is het nu de beurt weer-app Dark Sky. De applicatie is direct uit de Google Play Store gehaald en ook voor apps die gebruikmaken van de weerdienst gaat er veel veranderen.

Dark Sky is van Apple

Dark Sky is een weer-app die al langere tijd meegaat. Je kon niet alleen de eigen Dark Sky app gebruiken die voor Android werd uitgebracht, maar ook en Wear OS app voor je smartwatch. Daarnaast was de weerdienst ook beschikbaar in vele andere weer-apps als API. Door de overname door Apple gaat er echter een hoop veranderen.

De Dark Sky weer-app is per direct uit de Google Play Store gehaald en kan niet meer gedownload worden. Gebruikers die de app nu nog gebruiken, kunnen nog even genieten van de toepassing. Op 1 juli 2020 stopt de app met werken. De API wordt aan het eind van 2021 uitgeschakeld, waardoor het zomaar kan zijn dat dan je favoriete weer-app niet meer werkt. De website blijft ook tot 1 juli 2020 actief.

Apps die gebruik maken van Dark Sky zijn bijvoorbeeld Overdrop, Today Weather, Flowx en Weawow.