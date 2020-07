Microsoft Launcher 6.0 voor Android: enorme update vol verbeteringen

Microsoft heeft een nieuwe versie aangekondigd van haar Android-launcher. In Microsoft Launcher 6.0 heeft de fabrikant een lange lijst met verbeteringen toegevoegd, waaronder een donker thema.

Microsoft Launcher 6.0

Het aanbod launchers in de Google Play Store is groot. Bekende namen zijn bijvoorbeeld Lawnchair, Nova en Action. Ook Microsoft heeft een eigen launcher voor Android, die al vele malen gedownload is. De app was voorheen bekend onder de naam Arrow Launcher, maar heet sinds een tijd nu Microsoft Launcher.

Na een periode van testen en beta’s is het nu tijd voor Microsoft Launcher 6.0. Deze versie zit boordevol verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. De app is voorzien van een nieuwe code, waarmee nog meer nieuwe functies geboden kan worden. Zo zijn er nieuwe achtergronden, aanpasbare app-pictogrammen, een donker thema, prestatieverbeteringen en de mogelijkheid om de launcher in landscape te gebruiken.

In Microsoft Launcher 6.0 zijn echter nog veel meer verbeteringen en nieuwe functies te vinden. De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

Personalized news: Stay in the know. The personalized news feed updates throughout the day with top trending stories, making it easy to stay on top of whatever’s relevant to you.

Stay in the know. The personalized news feed updates throughout the day with top trending stories, making it easy to stay on top of whatever’s relevant to you. Landscape mode: Microsoft Launcher supports vertical and horizontal orientations to enhance your viewing preference.

Microsoft Launcher supports vertical and horizontal orientations to enhance your viewing preference. Customizable icons: Give your phone a consistent look and feel with custom icon packs and adaptive icons.

Give your phone a consistent look and feel with custom icon packs and adaptive icons. Beautiful wallpapers: Enjoy a fresh new wallpaper from Bing every day or choose your own photos.

Enjoy a fresh new wallpaper from Bing every day or choose your own photos. Dark theme: Reduce eye strain when using your phone at night or in low light environments. This feature is compatible with Android’s default dark mode settings.

Reduce eye strain when using your phone at night or in low light environments. This feature is compatible with Android’s default dark mode settings. Improved performance: Microsoft Launcher now loads faster, uses less memory, is more battery efficient, and offers fluent animations.

De update van Microsoft Launcher 6.0 wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan enkele dagen duren voordat deze bij iedereen zichtbaar is in de Google Play Store. De app werkt op Android 7.0 en hoger. Er zijn enkele zaken die belangrijk zijn om te weten, en die bekend zijn bij de ontwikkelaars;