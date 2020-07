LG Velvet review: gedraagt zich als high-end en doet dat uitstekend

LG gaat al een lange tijd mee op de smartphonemarkt. Echter wist het bedrijf de afgelopen tijd maar matig te scoren. De LG Velvet moet zorgen voor een comeback. Daarvoor trekt LG alles uit de kast. Of dat voldoende is, lees je in de uitgebreide LG Velvet review.

LG Velvet review

Na de bekende letter-series, waarbij high-end toestellen werden aangeduid met de G, kiest LG voor haar comeback nu voor een andere strategie, een naam. De naam LG Velvet is voor dit stijlvolle toestel gekozen. Voorzien van uitstekende specificaties, 5G en een design dat op de natuur geïnspireerd is. Ik heb de afgelopen weken rondgelopen met de LG Velvet, en mijn bevindingen en ervaringen deel ik in deze review.

Verkooppakket en eerste indruk

LG heeft met de Velvet een uitgebreide smartphone in huis, alleen het verkooppakket is standaard niet heel uitgebreid. Het noodzakelijke is aanwezig. Denk aan de smartphone zelf, een oplader en een headset. Wel krijg je tijdelijk, wanneer je het toestel voor 2 augustus koopt, een gratis Dual Screen Cover, siliconen case en een screenprotector cadeau.

Met de laatste paar toestellen uit de G-serie wist LG niet echt uitstekend te scoren. Daar komt bij dat LG zich met het uitrollen van updates niet kon bewijzen, dat was ver beneden de maat. Met de LG Velvet heeft de fabrikant een toestel uitgebracht, dat bij moet dragen aan een comeback.

De specs zijn prima, er is 5G, een triple-camera en een 4300 mAh accu die ook draadloos opgeladen kan worden. Het design ziet er goed uit, voelt premium aan en dus lijkt de LG Velvet alles in huis te hebben om te slagen. Er wordt door velen gesproken over het hogere middensegment, wij spreken liever van het lagere high-end segment. Gaat LG erin slagen om een toptoestel neer te zetten?

Design, display en interface

Het design van de nieuwste LG is erg stijlvol. De glazen behuizing geeft onder een bepaalde lichtinval de kleur van de regenboog. Daarbij ligt de smartphone goed in de hand, al glijdt hij door de gladde behuizing erg makkelijk uit een broekzak. Een hoesje is daarom zeker aan te raden. Het design is niet uniek, maar mede door de plaatsing van de camera’s is het toestel toch anders dan anders. Overigens moet gezegd worden dat de Velvet erg degelijk aanvoelt, hij voelt stevig en de toetsen voelen niet ‘wankel’ aan.

Het 6,8 inch OLED Full-HD+ beeldscherm wordt omrand door een vrij dikke bezel, al is dit zeker niet storend. Het scherm is op zonnige dagen nog goed af te lezen en prettig ook; de minimale helderheid is ook prettig voor in omgevingen met weinig licht. LG laat het scherm doorlopen aan de zijkanten, waarbij we op moeten merken dat je bijvoorbeeld bij de camera per ongeluk wel eens de zijkanten ‘ingedrukt houdt’ waardoor het scherm niet altijd even lekker op de sluitertoets reageert.

Over de zijkanten gesproken, daar heeft LG aan de linkerkant een Google Assistent-button geplaatst. In het begin drukte ik deze met regelmaat per ongeluk in, na een langere tijd is dit meer gewend en druk je deze minder snel in. Overigens is het ook mogelijk om de werking van deze app uit te schakelen. Het aanpassen met een eigen snelkoppeling is helaas niet mogelijk.

Interface

LG heeft over Android 10 een eigen skin gelegd, die LG UX wordt genoemd. Deze skin is in de afgelopen jaren steeds verder verbeterd, en dat zien we dan ook terug bij de LG Velvet. Wel is hij duidelijk aanwezig, maar is er goed mee te werken. Bij het startscherm kun je verschillende opties aanpassen zoals de vorm van de app-icoontjes, het raster, de grootte van alles, het scroll-effect en natuurlijk de achtergrond.

Wat we eerder al zagen bij OnePlus is de mogelijkheid om de accentkleuren aan te passen. Hiervoor heb je niet zoveel opties als bij OnePlus, maar je kunt wel kiezen uit een aantal kleuren, die je dan weer terugziet bij bijvoorbeeld de snelle instellingen. Verder kun je gebruik maken van het handige Always On Display, is het donkere thema te activeren en kun je opties aanpassen zoals het lettertype, de comfortabele weergave, de navigatiebalk en verschillende andere instellingen. Aan mogelijkheden dus geen gebrek.

Communicatie en multimedia

Bellen met de LG Velvet verloopt prima. De gesprekspartner is goed te verstaan, het volume kan hard genoeg en ook aan de andere kant van de lijn horen we geen commentaar. Voor het bellen heb je de beschikking over de eigen dialer-app van LG. De telefoon is verder voorzien van de Google Berichten-app waarmee je aan de slag kunt voor het sturen van een SMS. Het typen van je bericht doe je standaard met het LG Toetsenbord, welke erg prettig werkt.

Internetten gaat via de Chrome-browser, al heeft LG de telefoon ook nog met een tweede browser uitgerust; ‘Whale’. Wij zijn geen fan van bloatware, dus het was naar onze mening beter geweest als LG ons zelf nog de keuze had gegeven om deze app te installeren. Whale is een browser die net wat anders werkt dan Chrome, en slecht vertaald is.

Qua netwerken is de LG Velvet breed uitgerust. Allereerst is de smartphone voorzien van ondersteuning voor het 5G-netwerk, waardoor je met de Velvet klaar bent voor de toekomst Dual-sim is niet aanwezig op het toestel. Het tweede slot is enkel voor een geheugenkaart geschikt. Verder heeft de telefoon Bluetooth 5.0 en is er NFC te vinden. Ook de nodige sensoren voor bijvoorbeeld GPS, kompas en dergelijke zijn op de LG te vinden.

Multimedia

De LG Velvet heeft een schitterend 6,8 inch beeldscherm voor het bekijken van films of video’s. De kleuren komen goed tot hun recht, zien er goed uit en ook de helderheid is op zonnige dagen zonder meer prima. Voor de geluidskwaliteit kun je ook goed terecht bij de LG Velvet. De smartphone heeft een set stereo-speakers aan boord, en de geluidskwaliteit is hiervan uitstekend. Er is een goede balans tussen hoge en lage klanken en ook het volume kan hard zonder te vervormen.

Omdat de smartphone is voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting kun je je favoriete muziek ook lekker voor jezelf houden. Uiteraard is het ook mogelijk om een koptelefoon via Bluetooth met de Velvet te verbinden.

Camera

Bij eerdere toestellen van LG zagen we doorgaans een uitstekende camera, een camera die mooie plaatjes kon schieten. Hoe zit dat bij de LG Velvet? We zien in ieder geval dat LG de telefoon heeft voorzien van een triple-camera. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera met een lichtgevoeligheid van f/1.8, een 8MP groothoeklens met een diafragma van f/2.2 en een 5MP dieptelens (f/2.4).

In de camera-app krijg je van LG een aantal opties en mogelijkheden voorgeschoteld. Onderin beeld kun je bijvoorbeeld kiezen voor verschillende modi, zoals portret, timelapse, sticker en ook is er een nachtmodus, handmatige modus, slow-motion optie en de panorama-functie.

In de camera-app heb je ook de mogelijkheid om 2x te zoomen, al kan hierbij wel iets van kwaliteitsverlies optreden. Daarbij kun je gebruik maken van de groothoeklens zodat er meer vastgelegd wordt in je beeld, zonder een stap te verplaatsen. Foto’s worden vrij snel achter elkaar gemaakt en via de eigen galerij-app van LG kun je de foto’s bekijken. Deze galerij-app is echter lekker uitgebreid. Bij iedere foto kun je van beneden naar boven vegen voor details. Je kunt een notitie toevoegen, effecten toepassen, de compositie achteraf aanpassen en de gegevens van de foto raadplegen.

Dan natuurlijk de fotokwaliteit, want hoe presteert de camera van de Velvet? We hebben in verschillende omstandigheden de camera van de Velvet gebruikt. Wat opvalt is dat de plaatjes er goed natuurgetrouw uitzien en van goede kwaliteit zijn. Bij wat donkere delen heeft de camera wat de neiging om het te donker te maken, maar heel storend vinden we dit niet. Onder sommige omstandigheden zien we soms een iets sterkere aanwezigheid van ruis.

Bij het gebruik van de groothoeklens vallen ook wat dingen op. De LG Velvet maakt dan foto’s waarbij de randen van de foto doorgaans niet scherp zijn, maar wat bewogen ogen. Bij het inzoomen zien we dat de telefoon nog zeker beste plaatjes weet vast te leggen, met veel details. De puntjes die ons opvallen zijn kleine aandachtspuntjes, maar ‘overall’ kunnen we zeggen dat de LG Velvet een prima camera heeft meegekregen. In de avonduren maakt het toestel nog aardige foto’s, al neemt de ruis hierbij ook weer toe, maar zijn details wel behouden gebleven.

Wil je alle foto’s zien die we met de LG Velvet hebben gemaakt, bekijk dan hier het fotoalbum.

Video’s

De videorecorder op de Velvet heeft een functie die we eigenlijk nog niet eerder tegen zijn gekomen bij een smartphone; ASMR opname. Bij ASMR wordt de focus gelegd op een bepaalde (eenvoudige) gebeurtenis waarbij de hersenen getriggerd moeten worden op het geluid, dit zou bij sommigen zorgen voor een tintelend gevoel en rustgevend moeten werken. Bij de Velvet worden de zachtste geluiden opgenomen en de video kan hieraan bijdragen met een kristalheldere close-up, zo meldt LG.

Wij zijn geen psycholoog, maar ik vind het persoonlijk gezien een merkwaardige feature op de smartphone. We vermoeden dat de Koreaanse markt, het thuisland van LG, hier veel vaker gebruik van zou maken dan wij in Nederland, maar wie weet. Mocht je het willen gebruiken, het is er. Daarbij is een Bokeh Spraak-videofunctie aanwezig op het toestel. Hiermee wordt de stem gescheiden van de ruis, wat voor een optimale kwaliteit moet zorgen voor het filmen van je vlog.

Voor de LG Velvet review hebben we ons gefocust op de ‘standaard’ videocamera die vermoedelijk veel vaker gebruikt zal worden. Op de kwaliteit van de video’s hebben we niets aan te merken. De beelden zien er goed uit en ook het opgenomen geluid klinkt goed. Hieronder vind je twee video’s die we met de telefoon hebben gemaakt, de eerste in Full-HD 60fps, de tweede in 4K. Overigens willen we daarbij opmerken dat YouTube iets heeft gedaan met de eerste video. Hij loopt wat stotterend, terwijl we dat niet terugzien op het toestel zelf. Daar loopt alles mooi vloeiend.



Prestaties en overige mogelijkheden

De LG Velvet is een high-end device in de goedkopere klasse, zo kunnen we het toestel tot nu toe het beste beschrijven. De smartphone wordt geleverd met een Snapdragon 765G processor. Deze chipset zorgt voor een telefoon die taken razendsnel uitvoert. We hebben in de afgelopen tijd geen problemen met vastlopers of haperingen opgemerkt. Daar draagt natuurlijk de 6GB aan werkgeheugen ook goed aan mee. Het geheugen van de LG Velvet komt uit op 128GB. Dankzij de aanwezigheid van een slot kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart.

Ontgrendelen

De LG is voorzien van een vingerafdrukscanner welke geïntegreerd is in het beeldscherm. In het begin van deze technologie was deze methode lang niet altijd even nauwkeurig en snel. Inmiddels zijn er flinke meters gemaakt en is het een waardig alternatief voor de andere plekken waar een vingerafdrukscanner is te vinden. De vingerafdrukscanner van de Velvet reageert nauwkeurig en snel, en we hebben nauwelijks momenten gehad dat de vinger niet geregistreerd werd.

Ondanks dat dit toestel een uitgebreide telefoon is, is gezichtsherkenning niet aanwezig op het toestel. Dit komt volgens LG omdat gezichtsherkenning lang niet altijd een veilige methode is. Om die reden is deze feature weggelaten op het toestel. Het is jammer dat LG toch niet de optie aanbiedt, ondanks dat deze niet altijd even veilig is. We zagen dit ook al op verschillende toestellen van andere merken.

Updatebeleid

LG stond de afgelopen tijd niet bepaald in de spotlights als het gaat om het updatebeleid. Navraag door DroidApp bij LG leert dat de fabrikant in de afgelopen 12 maanden aardig wat meters heeft gemaakt. LG laat aan ons weten dat voor de Velvet maandelijks een beveiligingsupdate verwacht kan worden. Dit zal gegarandeerd zijn voor een periode van twee jaar vanaf de eerste datum van lancering, maar het is niet uitgesloten dat LG hierna nog langer doorgaat met het uitrollen van updates.

Accuduur

Voor mij misschien zelf wel het belangrijkste in een review; de accuduur. De LG Velvet is voorzien van een 4300 mAh accu die met de meegeleverde 25W snel weer opgeladen kan worden. Daarbij ondersteunt het toestel 9W draadloos laden middels een Qi-ondersteunende wireless charger. Het volledig bedraad opladen duurt iets langer dan twee uur.

Over het uithoudingsvermogen van de LG Velvet zijn we erg positief. Zelfs bij flink wat gebruik van de telefoon haal je zonder enig probleem het einde van de dag. Bij gemiddeld gebruik haal je gemiddeld 1,5-2 dagen, afhankelijk van het gebruik. De gemiddelde screen-on-time ligt tussen de 4,5 uur en 6 uur. Een zeer nette prestatie!

Beoordeling

Na enkele weken rondgelopen te hebben met de LG Velvet kunnen we concluderen dat dit een zeer prettig toestel is. Vrijwel alles klopt aan het toestel; er is een goede camera, de batterijduur is uitstekend en het ontwerp ziet er goed uit. Punt van aandacht is wel dat een hoesje kan voorkomen dat hij makkelijk van de bank glijdt of uit je broekzak ‘vliegt’. Het toestel voert taken snel uit, heeft een mooi scherm en heeft een goede speaker meegekregen.

Wat ons betreft moet LG nog wel wat verbeteren. Het updatebeleid was in het verleden dramatisch. Nu belooft LG beterschap met maandelijkse security-patches, dus dat is alvast een goed begin. Daarbij kan de groothoeklens van de camera nog wel wat finetuning gebruiken. Verder heb je voor 599 euro een toestel met een prima prijs-kwaliteitverhouding waarmee je klaar bent voor de (5G-)toekomst.

Tot slot kunnen we alvast verklappen dat LG later dit jaar met een nog goedkopere 5G-smartphone komt. Deze zal in de prijsrange van 350-500 euro geplaatst worden. Meer details zullen we ongetwijfeld binnenkort te horen krijgen.

De LG Velvet komt op de markt voor een nette 649 euro. Koop je voor 2 augustus de Velvet, dan krijg je daarbij gratis de Dual Screen Cover, een screenprotector en een siliconen case. Het toestel is verkrijgbaar bij Bol.com, KPN en Mobiel.

