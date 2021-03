Samsung Galaxy A71 en LG Velvet worden bijgewerkt naar Android 11

Android 11 wordt nu uitgerold door twee fabrikanten, naar twee verschillende toestellen. De nieuwste versie van het besturingssysteem staat klaar voor de Samsung Galaxy A71 en voor de LG Velvet.

Samsung Galaxy A71 krijgt Android 11

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Samsung Galaxy A71. De smartphone van de Koreaanse fabrikant wordt vanaf nu bijgewerkt met Android 11. De nieuwe versie van Android brengt ook gelijk de nieuwe versie van One UI 3, zo laat Peter ons weten. Die vind je terug in bijvoorbeeld verschillende systeem-apps en de camera-app, die verder verfijnd is met de One UI 3 update. Vanuit Android 11 heb je nu ook toegang tot nieuwe features en mogelijkheden. Denk aan meer privacy-instellingen, schermopname als video en verbeterde notificaties.

LG Velvet

LG is ook eindelijk aan boord gegaan van de Android 11-trein. De LG Velvet 5G is de eerste smartphone die de update naar Android 11 kan binnenhalen. DroidApp-lezer Bert meldt dat hij de systeemupdate naar Android 11 inmiddels binnen heeft gekregen op zijn LG Velvet. Als eerst is de 5G-versie van de Velvet aan de beurt, pas in een later stadium komt de 4G-versie, al is die officieel in Nederland niet verkocht. Dit kwam eerder naar voren na het LG updateschema voor Android 11. Na de update naar Android 11, is er nog een firmware-update uitgerold voor het Dual Screen, zo meldt Bert eveneens aan ons.

Als de update gedownload kan worden voor je smartphone, dan krijg je hier een notificatie van.

Samsung Galaxy A71 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 313,00 euro