Samsung introduceert langverwachte Galaxy A52, A52 5G en A72

Samsung heeft drie nieuwe toestellen aangekondigd voor de Galaxy A-serie. De populaire A51 en A71 worden vanaf nu opgevolgd door de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72, waarover we je nu helemaal bijpraten.

Samsung Galaxy A52 en A72 aangekondigd

De Galaxy A-serie gaat al jarenlang mee bij Samsung. In het begin waren het toestellen die duidelijk in het middensegment geplaatst werden. Inmiddels zijn het uitgebreide toestellen waarbij ze soms zelfs overeenkomsten hebben met de toestellen uit de Galaxy S-serie. Eerdere toestellen van de A-serie hebben al bewezen dat ze alles in huis hebben om een erg fijne smartphone te zijn. Zo schreven bijvoorbeeld al in de Galaxy A51 review.

De Galaxy A52 kleuren

Awesome

Met de vandaag gepresenteerde smartphones gaat Samsung een stap verder. De term ‘Awesome’ wordt meermaals rondgeslingerd. De Galaxy A52 komt zoals verwacht in twee varianten; een 4G- en een 5G-versie. Voor de A72 komt er alleen een 4G-versie, zo wordt duidelijk uit de aankondiging van de fabrikant.

De kleuren van de Galaxy A72

Er zijn meerdere overeenkomsten tussen de A52 en A72. Zo zijn beide smartphones voorzien van IP67-certificering, wat betekent dat ze tegen water en stof kunnen (tot op zekere hoogte). Daarbij zullen alle twee de toestellen uitgebracht worden met een quad-camera, waarbij er een 64 megapixel hoofdlens aanwezig is. Bij het bewerken kun je eigen filters maken en stickers kiezen. Een andere overeenkomst is de aanwezigheid van OIS (optische beeldstabilisatie), een verbeterde nachtmodus, 30 AI herkenningscategorieën en een Pro Video-modus. De Galaxy A72 biedt ook nog de optie om 3x optisch te zoomen.

Display en accu

Bij de Samsung Galaxy A52 5G is er een Super AMOLED-scherm met 120Hz. Bij de A52 4G en A72 is dit 90Hz. Alle drie de smartphones bieden een mogelijkheid om de helderheid te verhogen tot 800 nits als de omgeving daarom vraagt, bijvoorbeeld tijdens het maken van foto’s op het strand. De drie toestellen krijgen stereo-speakers mee en de A52 en 5G doen het met een 4500 mAh batterij. Er is een 5000 mAh accu aanwezig in de Galaxy A72. Alle drie ondersteunen ze 25W snelladen. Middels AI-technieken moet de accu nog langer doorgaan.

Geheugen

Het geheugen komt uit op een maximale grootte van 256GB, terwijl dit ook allemaal uitgebreid kan worden tot maximaal 1TB bij zowel de A52 als de A72. Samsung geeft de drie smartphones Android 11 mee, samen met de One UI 3.1 skin. Deze brengt op haar beurt vervolgens weer verschillende extra features, zoals de oogbescherming waarbij blauw licht meer gefilterd kan worden. Daarbij heeft Samsung eerder al bekend gemaakt dat je vier jaar lang beveiligingsupdates kunt verwachten.

Beschikbaarheid

Samsung brengt de Galaxy A52 uit voor een bedrag van 349 euro (128GB) en 409 euro (256GB). Voor 429 euro heb je de Galaxy A52 5G in bezit en voor de Galaxy A72 (4G) mag je 449 euro aftikken. De toestellen moeten deze week al te koop zijn in ons land. Alle drie de modellen worden uitgebracht in de kleuren Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black en Awesome White.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend