Samsung houdt aankondiging op 17 maart: dit kunnen we verwachten

Samsung heeft een nieuwe aankondiging gepland staan voor volgende week. Op 17 maart zullen we kennismaken met één of meerdere nieuwe producten van de Koreaanse fabrikant. Gaat het om de nieuwe Galaxy A-serie?

Samsung Galaxy aankondiging op 17 maart

Er is door Samsung een datum geprikt voor een nieuwe aankondiging van de fabrikant. Het bedrijf spreekt over ‘Samsung Galaxy Awesome Unpacked’, waarbij de suggestie wordt gewekt dat Samsung het groots uit wil pakken. We kunnen op woensdag 17 maart kennismaken met ‘de nieuwste toevoegingen aan de Galaxy-familie’, zo laat het bedrijf ons weten. Dit laat doorschemeren dat we meer dan één nieuw product kunnen verwachten.

Maar wat staat er precies op de planning voor deze dag? Alles lijkt erop te wijzen dat het gaat om de uitbreiding van de Galaxy A-serie. Al langere tijd gaan er berichten rond over de Samsung Galaxy A52 en de Galaxy A72. Beide toestellen worden op deze datum verwacht. Tevens schreven we gisteren over nieuws over de Galaxy Watch 4, waarvan de introductie in het tweede kwartaal van 2021 plaats zal vinden. Mogelijk grijpt Samsung dit event gelijk aan om de nieuwe smartwatches te presenteren.

Er is al veel bekend over de twee devices. Zo is van de Galaxy A52 bekend dat er ook een 5G-versie zal verschijnen, terwijl de Galaxy A72 alleen als 4G-versie uitgebracht wordt. Hierbij zien we bij de 5G-versie een 120Hz scherm terug, bij de A72 een 90Hz display. In beide gevallen is dit een 6,5 inch Super AMOLED-paneel met Full-HD+ resolutie. We zien verder een Snapdragon-processor, quad-camera en natuurlijk Android 11. Alle details zullen we op 17 maart te horen krijgen. Bij DroidApp houden we je natuurlijk uitgebreid op de hoogte!