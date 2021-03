Samsung Galaxy A52 met matte achterkant lekt uit in hands-on foto

Er is nieuw beeldmateriaal verschenen van een nog niet aangekondigde smartphone. Ook deze keer gaat het weer om de Samsung Galaxy A52 waarover we al veel gehoord hebben.

Galaxy A52 in hands-on

Een nieuwe foto geeft een nieuwe blik op de langverwachte Samsung Galaxy A52. De smartphonefabrikant lijkt binnenkort met de aankondiging ervan te komen, maar het is nog altijd niet duidelijk wanneer dit staat te gebeuren. De fabrikant zal samen met dit toestel naar verwachting ook met de Galaxy A72 komen. Er is al veel uitgelekt over de twee smartphones, en nu is dat niet anders. We krijgen namelijk een goed beeld van de Galaxy A52.

Op het sociale netwerk Twitter is een live foto opgedoken van de achterkant van de Samsung Galaxy A52. De smartphone is te herkennen aan de vrij grote camera-module met daarin een viertal lenzen. Hierbij valt op dat de Galaxy-smartphone een matte afwerking lijkt te krijgen aan de achterzijde. Dit doet denken aan die van de Samsung Galaxy S20 FE.

Op basis van de eerder uitgelekte informatie weten we al verschillende specs van de A52. De smartphone krijgt een 6,5 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid. Dit zal 120Hz zijn bij de de 5G-versie van de A52. Er is een waterdichte behuizing en een quad-camera. Deze quad-camera biedt een 64MP hoofdlens, samen met een 12MP groothoek, 5MP macro- en een 5MP dieptesensor. Er zal verder een 4500 mAh accu aanwezig zijn en een Snapdragon 750 voor de 5G-versie. Alle details zullen we vermoedelijk nog deze maand te horen krijgen, dan wordt de aankondiging verwacht.