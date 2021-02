Nieuwe teaser verraadt waterdichtheid Galaxy A52

Het zal naar verwachting niet lang meer duren totdat Samsung haar nieuwe Galaxy A-serie presenteert. Er is nu nieuws over de nieuw te verwachten Galaxy A52. Er wordt meer duidelijk met dank aan een teaser.

Galaxy A52 waterdicht?

Een tweetal nieuwe toestellen uit de Galaxy A-serie gaan al wekenlang rond in het geruchtencircuit. Het gaat om de Galaxy A52 en Galaxy A72. Twee modellen waar we vermoedelijk binnenkort de aankondiging van kunnen verwachten. Evleaks, ofwel Evan Blass, heeft nu meer informatie over de Galaxy A52.

Volgens hem zal het toestel water-resistent zijn volgens de IP67-certificatie. Dit betekent dat je hem onder kunt dompelen in water, maar dat hij niet volledig waterdicht is zoals high-end smartphones dat vaak zijn. Toch biedt hij net als IP68 een goede bescherming. Met IP67 is hij stof- en waterdicht tot 1 meter diep voor een maximale tijdsduur van 30 minuten.

Het is de eerste Galaxy A-serie smartphone die waterdicht is. Eerdere modellen zijn niet uitgerust met een IP-certificering. De teaser die Blass heeft gedeeld laat ook zien dat er een quad-camera aanwezig is op het toestel. De telefoon krijgt een vingerafdrukscanner in het scherm, een Snapdragon 750G chipset, 4500 mAh accu en 15W laden.