Samsung Galaxy A72: prijs, details en foto’s uitgelekt

Vrijwel alle informatie over de nieuwe Samsung Galaxy A72 is zojuist uitgelekt. Met dank aan een Duitse bron komen we de specificaties en prijzen te weten, en zien we de smartphone op foto’s die door de bron naar buiten zijn gebracht.

Galaxy A72 in beeld en detail

In de afgelopen week schreven we al over de Galaxy A52 en Galaxy A72, waarbij bekend werd dat de toestellen een scherm krijgen met hoge verversingssnelheid. Opvallend is dat de Galaxy A72 voorlopig niet als 5G-versie verschijnt, die luxe is weggelegd voor de A52. Er zal van de A72 dus alleen een 4G-variant verschijnen. Die zal overigens een prijs krijgen van 449 euro. Wat krijg je voor dat geld?

De Samsung Galaxy A72 komt met een 6,7 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en 90Hz verversingssnelheid. De smartphone krijgt een vingerafdrukscanner in het scherm en een 32 megapixel front-camera. Er zijn vier camera’s achterop met een 64 megapixel hoofdsensor, 8MP telelens, 12MP groothoeklens en 2MP macrolens. De informatie hierover kan door de bron nog niet verder geverifieerd worden, dus het is goed mogelijk dat hier nog wat aan verandert.

Samsung zou de smartphone willen voorzien van een Snapdragon 720G chipset van Qualcomm. Afhankelijk van het model heb je 6 of 8GB aan werkgeheugen tot je beschikking. Daarbij komt het interne geheugen, dat uitgebreid kan worden middels een MicroSD-geheugenkaart op 128GB of 256GB. De Samsung Galaxy A72 krijgt een 3,5 mm aansluiting voor een headset, IP67-certificatie en Android 11 met de One UI skin. Onbekend is wanneer Samsung het toestel presenteert, maar sommige bronnen zeggen maart. Stiekem schatten wij de kans nog best groot dat het deze maand nog kan gebeuren.