Samsung Galaxy A52 in renders dankzij OnLeaks: ook specs bekend

Samsung komt komend jaar met een opvolger voor de succesvolle Galaxy A51. Niet geheel verrassend krijgt het toestel de naam Galaxy A52. De smartphone is nu in renders te zien, en we komen ook enkele specs te weten.

Galaxy A52 in renders

Leaker OnLeaks heeft weer van zich laten horen. De beste man heeft beeldmateriaal gedeeld van de nieuwe Samsung Galaxy A52 welke volgend jaar uitgebracht zal worden in het middensegment. Naar verluidt krijgt de smartphone in ieder geval ondersteuning voor het 5G-netwerk. Een logische stap, aangezien eerder de Galaxy A42 al verscheen met 5G-ondersteuning.

De Samsung Galaxy A52 verschijnt met een 6,5 inch Super-AMOLED beeldscherm met een kleine opening voor de front-camera. De vingerafdrukscanner zal ook geïntegreerd zijn in het scherm van de A52. Aan de achterkant zit een quad-camera module welke 1,5 millimeter uit de behuizing steekt. Details over de camera zijn er niet. Volgens de bron is de smartphone vervaardigd van kunststof, en wordt gebruik gemaakt van een metalen frame.

Samsung wil de smartphone verder uitrusten met een 3,5 millimeter poort. We zien ook weer de frisse kleur waarin de Samsung Galaxy A52 sowieso zal verschijnen. De A52 zal de volgende afmetingen krijgen; 159,9 x 75,1 x 8,4 millimeter waardoor hij een fractie groter is dan de huidige Galaxy A51. De prijs van het toestel zou omgerekend uit moeten komen rond de 412 euro (499 dollar). We verwachten dat het toestel rond de 450-500 euro zal gaan kosten, gezien de prijs van de huidige A42.

De release van het toestel is dichtbij. Mogelijk gebeurt dat nog deze maand, of in januari. Begin 2021 moet de smartphone op de markt beschikbaar zijn.