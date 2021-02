Samsung Galaxy A32 met 5G nu te koop voor 299 euro

Samsung heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. Het is de Samsung Galaxy A32 die voorzien is van 5G en midden januari werd aangekondigd door de fabrikant.

Galaxy A32 verkrijgbaar in Nederland

De nieuwe Samsung Galaxy A32 is vanaf nu in de Nederlandse winkels te vinden. De smartphone wordt geplaatst in het middensegment en biedt alles wat je nodig hebt. Daarbij is de telefoon uitgerust met 5G-ondersteuning waardoor je klaar bent voor de toekomst. Daarnaast wordt de telefoon aangedreven door een MediaTek Dimensity 720 octa-core chipset en is er 128GB aan opslagruimte.

Samsung geeft de Galaxy A32 een 6,5 inch beeldscherm met HD+ resolutie. Verder zien we een 13 megapixel front-camera terug, net als een quad-camera. Die beschikt over een 48 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoek, 5MP macro en 2MP dieptelens. Zorgen maken om de batterij is niet nodig; de Galaxy A32 heeft een 5000 mAh accu en dat is flink. Aan de zijkant van de smartphone zit een vingerafdrukscanner. Net als Bluetooth, WiFi en GPS is ook NFC op de A32 te vinden.

Vanaf nu is Samsung gestart met het uitleveren van de Galaxy A32 naar de Nederlandse winkels; zo blijkt uit de informatie van DroidApp. Je kunt het toestel direct bestellen bij Coolblue. Daarnaast is de Samsung verkrijgbaar bij Bol.com, Mobiel en Belsimpel. Er is keuze uit verschillende kleuren.