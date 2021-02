Samsung past updatefrequentie aan voor Galaxy A8, stop voor A-serie 2017

De in 2018 uitgebrachte Samsung Galaxy A8 werd tot nu toe maandelijks bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Duidelijk is nu dat dit gaat veranderen, zo maakt Samsung bekend. Er gaat ook wat veranderen voor de Galaxy A-serie uit 2017 zoals de A3 en A5.

Updates voor Galaxy A8 (2018)

Een ruime twee weken geleden verscheen de laatste update tot nu toe voor de Samsung Galaxy A8 (2018). De smartphone werd tot nu toe elke maand bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Na drie jaar gaat er nu wat veranderen, zo heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant bekend gemaakt. Voortaan zullen er minder vaak updates verschijnen voor het toestel.

Waar de Samsung Galaxy A8 (2018) dus tot nu toe maandelijks een nieuwe beveiligingsupdate aangeboden kreeg, wordt die frequentie verlaagd naar eenmaal per kwartaal. Dit is te zien in het updateschema van Samsung. De Galaxy A8 (2018) was één van de weinige toestellen die maandelijks een update kreeg. Er zijn slechts een handjevol toestellen in die reeks die zo vaak kon rekenen op een update.

Dat er eenmaal per kwartaal een beveiligingsupdate verschijnt voor de Galaxy A8 (2018) is prima. Veel fabrikanten halen niet eens de periode van drie jaar lang update-ondersteuning. Daarnaast worden in de kwartaal-updates de updates van de tussenliggende maanden gebundeld en meegenomen in die update. Een update naar Android 11 komt er niet voor de A8.

Galaxy A-serie 2017

Er gaat ook wat veranderen voor de toestellen uit de A-serie die in 2017 zijn uitgebracht. Voor de volgende toestellen verschijnt niet langer meer een security-update. Het gaat om de Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017, Galaxy A7 2017 en de niet hier uitgebrachte Galaxy J3 Pop.