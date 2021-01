Samsung Galaxy S20 FE en Galaxy A8 krijgen beveiligingsupdate januari 2021

Er wordt voor een tweetal toestellen van Samsung een nieuwe update uitgerold. De update betreft de januari-patch die enkele tientallen verbeteringen brengt naar de Galaxy S20 FE en de Galaxy A8.

Januari-patch voor S20 FE en A8

We zagen afgelopen week de nieuwe Galaxy S21-serie. Ondanks dat zit de software-afdeling van Samsung niet stil. De fabrikant heeft nu voor twee van haar modellen een nieuwe update klaargezet. Jan meldt ons dat de update beschikbaar is voor de Samsung Galaxy A8. Ook is deze update beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20 FE.

Bij de Samsung Galaxy A8 heeft deze update een grootte van circa 258MB. Een flinke update, waar bij zover het lijkt alleen de nieuwe beveiligingsupdate van januari 2021 wordt meegeleverd. Daarnaast pakken fabrikanten doorgaans deze gelegenheid om ook bugfixes en enkele optimalisaties door te voeren. De Galaxy A8 draait nog steeds op Android 10. Een update naar Android 11 zit er niet in voor het in 2018 uitgebrachte toestel.

Voor de Galaxy S20 FE staat de update ook klaar, zo laat Marianne weten. Die is met 174MB weliswaar wat kleiner aan omvang, maar nog steeds aardig groot. We zien geen nieuwe functies in de changelog staan, maar ook hiervoor geldt dat er ongetwijfeld verbeteringen zijn doorgevoerd. De Galaxy S20 FE kreeg onlangs de update naar Android 11 al aangeboden.

Wanneer de update voor jouw toestel beschikbaar is, ontvang je hiervan een notificatie op je smartphone.