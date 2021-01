Android beveiligingsupdate januari 2021 brengt 43 patches

De eerste beveiligingsupdate van het jaar 2021 is een feit. Met beveiligingsupdate januari 2021 worden meer dan 40 kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aangepakt. Daarbij brengt deze update een reeks verbeteringen naar de Pixel-devices.

Beveiligingsupdate januari 2021

Voor Android brengt Google iedere maand een nieuwe security-patch uit. Ook deze maand is dat het geval en dit betreft de eerste update van het jaar 2021. Met beveiligingsupdate januari 2021 worden in totaal 43 zwakke plekken in de beveiliging aangepakt. Of ze ook allemaal voor jouw toestel bedoeld zijn, dat verschilt. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende dingen. Denk aan de Android-versie, soort processor en verschillende andere componenten in de smartphone, tablet of ander apparaat.

We zien dat Google met deze update direct de Pixel-devices een aantal verbeteringen geeft. Verschillende fixes en verbeteringen staan te wachten op de Pixel 3, 4 en 5-serie. Deze verbeteringen hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Uitrol

Verschillende fabrikanten zullen de update voor diverse toestellen uit gaan rollen in de komende tijd. Zodra de beveiligingsupdate van januari 2021 beschikbaar is voor je toestel, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Krijg je hem binnen op je telefoon, stuur dan ons zeker een mailtje, samen met een screenshot!