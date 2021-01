Samsung rolt nieuwe security-patch uit voor Galaxy A50, Note 20, Galaxy A8 en Galaxy A3 (2017)

Voor meerdere toestellen van Samsung heeft de fabrikant een update klaargezet. Het gaat om nieuwe security-patches voor de Galaxy Note 20-serie en de Galaxy A3 (2017). Daarnaast wordt er een update verspreid naar de Galaxy A8 (2018) en Galaxy A50.

Galaxy Note 20-serie krijgt update

Henk en Macel laten weten dat er in Nederland en België een nieuwe security-patch wordt verspreid naar de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Beide smartphones ontvangen de beveiligingsupdate van januari 2021. De update voor de Note 20 heeft een grootte van 169,76MB. Zover bekend worden verder geen veranderingen doorgevoerd en heeft Samsung alleen de patch doorgevoerd als wijziging.

Galaxy A50

De januari update komt ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy A50, zo laat Ricardo ons weten. Deze update kent een grootte van circa 116MB en is vanaf nu te downloaden in Nederland.

Galaxy A3 (2017)

Rick laat weten dat er ook een update is voor de Samsung Galaxy A3 (2017). Het drie jaar oude model krijgt nog een nieuwere security-patch. Het was alweer even geleden dat de smartphone bijgewerkt werd met een nieuwe update. Dit keer gaat het om beveiligingsupdate november 2020. De patches die eerder zijn uitgebracht en nog niet op de A3 te vinden waren, zijn ook doorgevoerd.

Galaxy A8

Tot slot is er nog een update beschikbaar voor de Samsung Galaxy A8 (2018). De update is een kleine 260MB groot en brengt beveiligingsupdate december 2020. Ook hierbij lijkt het erop dat er alleen een nieuwe beveiligingsupdate wordt doorgevoerd, en verder geen nieuwe functies zijn te vinden op het toestel.