Dit is wanneer je Samsung de Android 11 update krijgt (Nederlandse data)

Nadat we eerder vandaag al de lijst van Samsung Duitsland te zien kregen met de Android 11 updateplannen, is het nu tijd voor een Nederlandse lijst. De Nederlandse tak van Samsung heeft de termijnen gedeeld waarin we de update naar Android 11 kunnen verwachten.

Android 11 updateschema van Samsung

We zagen eerder al twee lijsten voorbijkomen met de updateplannen van Samsung, nu is het tijd voor het overzicht van Samsung Nederland. De eerste twee waren afkomstig uit Egypte en uit Duitsland. Nu Samsung Nederland zelf het schema heeft gedeeld, kunnen we je precies vertellen wanneer de update naar Android 11 verwacht wordt op jouw Galaxy. De eerder gedeelde lijst uit Duitsland lijkt voor een groot deel overeen te komen met die van Nederland, al zijn er wel enkele verschillen. Overigens zal naast Android 11 ook One UI 3.0 meegeleverd worden.

Henk deelt ons het overzicht met de updateplannen, en die werken we hieronder verder voor je uit;

December 2020

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Januari 2021

Galaxy Fold

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Februari 2021

Galaxy S20 FE

Maart 2021

Galaxy XCover Pro

Galaxy M31

Galaxy M21

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A51

Galaxy M31s

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

April 2021

Galaxy A40

Galaxy A71

Mei 2021

Galaxy A50

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A42

Juni 2021

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Juli 2021

Galaxy A20e

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Augustus 2021

Galaxy A30s

Galaxy Xcover 4S

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy A20s

September 2021

Galaxy A10

Galaxy Tab A 8 (2019)

Uitrol

Deze maand begon Samsung al met de verspreiding van Android 11 voor de Samsung Galaxy S20-serie, maar is deze nog niet bij iedere gebruiker aangekomen. Dat moet dus nog wel deze maand gebeurd zijn. In de komende 9 maanden zullen dus verschillende Galaxy’s hun update ontvangen. Ontvang jij de Android 11 update op je Samsung? Laat het ons dan zeker weten door een mailtje te sturen, samen met een screenshot.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 598,00 euro

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 693,00 euro