Samsung Duitsland deelt schema Europese uitrol Android 11 voor Galaxy’s

Verschillende toestellen van Samsung kunnen in de komende tijd de update verwachten naar Android 11. Eerder verscheen er al een overzicht van Samsung Egypte, maar nu komt er een meer concretere lijst van Samsung Duitsland. Wanneer kunnen we welke update verwachten?

Samsung Duitsland deelt update-data

Samsung is in december begonnen met het uitrollen van Android 11 naar de eerste paar toestellen. Hierbij was de Samsung Galaxy S20-serie als eerste aan de beurt. De fabrikant heeft echter nog een hoop toestellen die bijgewerkt zullen worden met de nieuwe update. Eerder kregen we inzage in een lijst met de updateplanning van Samsung Egypte, maar hier kon nog best wat speling in zitten met de uitrol van Android 11 in Europa.

Gelukkig is er nu het (verlossende?) woord van Samsung Duitsland. Van eerder weten we dat updates doorgaans rond ongeveer dezelfde tijd verschijnen in Duitsland en in Nederland, dus dit geeft al meer hoop. Daarnaast moesten we op de lijst van de Egyptische tak van Samsung nog een aantal toestellen missen, die hier in Nederland wel verkocht worden. Samen met de update naar Android 11 zal de fabrikant ook One UI 3.0 meeleveren, de nieuwste skin van Samsung’s interface.

We krijgen over een aantal toestellen meer duidelijkheid. De Galaxy S20 FE zal Android 11 toch echt pas in februari krijgen. Voor de Note 20 zal de update in januari verschijnen. Ditzelfde geldt voor de S10-serie en Note 10-serie. Het overzicht hebben we hieronder voor je neergezet.

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra – december

Galaxy S10 serie – januari, inclusief de S10e en S10 Lite

Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra – januari

Galaxy Note 10 en Note 10+ – januari

Galaxy Z Flip – januari

Galaxy Z Fold 2 – ontbreekt op de nieuwe lijst, waarschijnlijk januari

Galaxy S20 FE – februari

Galaxy Fold – februari

Galaxy A51 – maart

Galaxy Xcover Pro – maart

Galaxy A40 – april

Galaxy A71 – april

Galaxy A42 – mei

Galaxy A80 – mei

Galaxy A70 – mei

Galaxy A50 – mei

Galaxy Tab S6 – mei

Galaxy Tab S6 Lite – mei

Galaxy A31 – juni

Galaxy A41 – juni

Galaxy Tab Active 3 – juni

Galaxy A20e – juli

Galaxy Tab S5e – juli

Galaxy A30s – augustus

Galaxy A20s – augustus

Galaxy Xcover 4s – augustus

Galaxy Tab Active Pro – augustus

Galaxy Tab A 10.1 (2019) – augustus

Galaxy A10 – september

Galaxy Tab A8 (2019) – september

Zodra er nieuws is van Samsung Nederland met een updateschema, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

