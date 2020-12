Samsung Galaxy S20-serie: Android 11 met One UI 3 wordt nu uitgerold in Nederland

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. De drie smartphones worden vanaf nu bijgewerkt met Android 11 en de One UI 3.0 skin. Dit moet je erover weten.

Galaxy S20 krijgt Android 11

Samsung heeft het officiële bericht naar buiten gebracht dat het is begonnen met het verspreiden van Android 11 voor de Galaxy S20-serie. De drie modellen uit deze serie kunnen de update vanaf nu verwachten. DroidApp-lezer Fijke laat weten dat het op zijn S20 nog niet aangeboden is, maar bij een vriend van hem wel. De Vodafone branded-versie krijgt de update als eerst, zo wordt duidelijk. Samen met de update wordt ook beveiligingsupdate december 2020 meegeleverd.

De Android 11 update brengt een hoop nieuwe features met zich mee. De notificaties zijn verbeterd, net als de mediabediening en de privacy-opties. Verder heeft Samsung One UI 3.0 meegeleverd, waardoor je nog meer verbeteringen tegen zult komen. Hierbij is de camera-app verder verbeterd, heeft Samsung werk gemaakt van een betere volumeregeling, kun je twee keer op het scherm tikken om het toestel te vergrendelen en kent het nog vele andere verbeteringen.

Dankzij One UI 3.0 profiteer je van vloeiendere bewegingseffecten en animaties, voelt het allemaal realistischer en werkt het schakelen tussen andere Galaxy-apparaten nog vloeiender. Functies die je het meest gebruikt worden beter uitgelicht, zo stelt Samsung. Daarbij zie je op het nieuw ontworpen vergrendelscherm betere widgets met bijvoorbeeld direct inzicht in afspraken. De toetsenbord-app van Samsung is verbeterd met emoji-suggesties en het is makkelijker geworden om gekopieerde beelden en verificatiecodes te plakken.

Uitrol

Zoals gezegd wordt de update vanaf nu uitgerold naar de gebruikers, waarbij de Vodafone-versie van de S20-serie als eerst aan de beurt is. Niet veel later zullen de andere modellen volgen. Mocht je de update binnenkrijgen, laat het dan zeker weten door een reactie achter te laten onder dit bericht. De Galaxy S20 FE krijgt de update op een later moment.

Samsung laat verder dit nog weten:

De upgrade naar One UI 3 komt beschikbaar met Android 11 OS. De uitrol begint op de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra en de upgrade komt daarna ook beschikbaar op de Galaxy Note20-, Z Fold2, Z Flip, Note10-, Fold en S10-serie. In de eerste helft van 2021 volgt ook de Galaxy A-serie.

