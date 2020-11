Samsung One UI 3.0 komt deze maand: dit kun je verwachten

Samsung werkt aan de nieuwe One UI 3.0 skin die boordevol verbeteringen en nieuwe functies is uitgerust. Diverse toestellen zullen in de komende maanden bijgewerkt worden naar deze versie. Nu wordt er meer bekend over One UI 3.0.

One UI 3.0 op komst

One UI 3.0 staat op het punt om langzaamaan uitgebracht te worden. De nieuwe skin van Samsung is gebaseerd op Android 11 en wordt sinds een tijdje getest als beta-versie. in verschillende landen. Volgens de nieuwste informatie, afkomstig van de website van Samsung, moet de definitieve update voor One UI 3.0 deze maand starten. Hierbij is de verwachting dat de Galaxy S20-serie als eerst aan de beurt is, gevolgd door de Galaxy Note 20-reeks.

Uit Android 11

De nieuwe skin van One UI zal in ieder geval de nieuwe verbeteringen brengen die we uit Android 11 kennen. Dit betekent in ieder geval ook een gewijzigde interface voor de Quick Settings, ofwel de snelle instellingen. Deze krijg je te zien als je de notificatiebalk naar beneden veegt. Onder andere heb je direct toegang tot de muziek-widget voor het bedienen van de muziekspeler.

Samsung heeft ook werk gemaakt van aanpassingen in het Always On Display, waarbij Dynamic Lock Screen is verbeterd. Andere nieuwe functies die we in One UI 3.0 zullen zien zijn video-calls op volledig scherm, desgewenst met AR Emoji. Verder zijn er verbeteringen op komst voor Multi-Window.

De Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 en S7+ krijgen ondersteuning voor drie schermen tegelijkertijd. Met de foldable smartphones kun je dual preview gebruiken, zodat je weet hoe je foto eruit komt te zien als je met de hoofdcamera foto’s maakt. Ook kan met de Fold-modellen met de hoofdcamera een foto gemaakt worden van jezelf, waardoor je dus niet perse de selfie-cam hoeft te gebruiken.

Benieuwd naar alle nieuwe functies die worden toegevoegd? Lees dan het artikel van ons met nieuwe functies in One UI 3.0. Daar vind je ook de volledige changelog van de update.

Zoals gezegd is de verwachting dat Samsung deze maand zal starten met het verspreiden van de One UI 3.0 update, met dus ook Android 11. Of dat betekent of de Galaxy’s in ons land hem ook gelijk deze maand al krijgen is onbekend. Ter vergelijking: op 5 december werd de Galaxy S10-serie in Nederland bijgewerkt naar Android 10.

