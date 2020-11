Samsung begint met testen Android 11 met One UI 3.0 voor Galaxy S10-serie

Samsung is begonnen met het testen van de nieuwste Android-versie voor de toestellen uit de Galaxy S10-reeks. Om precies te zijn gaat het om de update naar Android 11, samen met de One UI 3.0 skin die Samsung over Android legt.

Galaxy S10 wordt klaargestoomd voor Android 11

Voor drie modellen uit de Galaxy S10-serie is de Koreaanse fabrikant gestart met het testen van Android 11. Deze testen zijn nodig om de definitieve versie van de nieuwe update zo stabiel mogelijk te maken. Naast de Galaxy S10-serie is Samsung eerder al gestart met het testen van de update voor de Galaxy Z Flip 5G, de Galaxy S20-serie en de Note 20-toestellen.

Bij de S10-serie gaat het om de volgende toestellen die getest worden; de Galaxy S10, S10+ en de S10e. De S10 Lite behoort nog niet tot de gelukkigen, die zit in een andere updatecyclus maar zal naar verwachting op een later moment de update krijgen. De beta-update waarmee nu getest wordt, is alleen beschikbaar voor de gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en India. In Nederland en België is het niet mogelijk om deel te nemen aan de testversies. We zullen dus moeten wachten tot de definitieve versie verschijnt.

Bovenop Android 11 test Samsung ook met One UI 3.0. Dit is de nieuwste versie van de skin die bovenop Android zal liggen. Verbeteringen hebben onder andere te maken met het Always On Display, verbeterde multitasking, videocalls en AR Emoji. De nieuwe functies hebben we voor je op een rij gezet in dit One UI 3.0 artikel. Daar komen natuurlijk ook de nieuwe functies uit Android 11 bij.

Op dit moment is niet bekend wanneer Samsung de update voor de Galaxy S10-serie uitrolt naar de gebruikers. We verwachten dat dit begin volgend jaar zal zijn. Voor de S20-serie verwachten we hem stiekem al in december, maar dit zijn onze verwachtingen op basis van resultaten uit het verleden, en die bieden geen garantie voor de toekomst ;-).

