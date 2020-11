‘Galaxy S10- en Note 10-gebruikers moeten mogelijk langer wachten op Android 11’

Gebruikers van verschillende Samsung-toestellen moeten mogelijk langer wachten op de update naar Android 11 dan verwacht. Het gaat om de toestellen uit de Galaxy S10- en Note 10-serie.

Komt Android 11 later voor S10 en Note 10?

Voor verschillende toestellen van Samsung zal de Android 11 update uitgerold worden, samen met One UI 3.0. Daarbij heeft Samsung gekozen om voor bepaalde apparaten een beta-versie beschikbaar te stellen. Toch is er voor sommige Samsung-gebruikers minder goed nieuws te melden.

Het nieuws zou gelden voor de bezitters van de Samsung Galaxy S10, S10e en S10+, en de Galaxy Note 10 en Note 10+. In de beta-versie die door Samsung naar verschillende gebruikers is gepusht zouden verschillende grote problemen zijn gevonden. Onder andere de batterij zou snel leeggetrokken worden. Naast de bovengenoemde toestellen zouden ook de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2 last hebben van de bug.

De eerste One UI 3.0 betaversie die in Zuid-Korea beschikbaar is gesteld, is teruggetrokken voor de Flip. Ondanks dat er geen nieuw schema beschikbaar is gesteld, kan het zomaar even duren totdat Samsung de problemen aangepakt heeft. Om die reden kan het ook zomaar zijn dat de update voor de genoemde toestellen uitgesteld wordt. Later dit jaar zou de update naar de S20-serie moeten komen. Of dit ook geldt voor de Galaxy S20 FE, is niet bekend. Voor dit toestel staat geen beta-versie gepland.