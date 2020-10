Flinke update voor Galaxy S20 FE; nieuwe oktober-patch voor S10 Lite

Samsung rolt voor nog een aantal toestellen een nieuwe update uit. Er staat een flinke update klaar voor de Samsung Galaxy S20 FE en voor de S10 Lite heeft de fabrikant een nieuwe beveiligingsupdate.

Update voor Galaxy S20 FE

Goed nieuws voor de bezitters van de nieuwste Samsung uit de S20-serie. De Galaxy S20 FE wordt bijgewerkt met een nieuwe software-update, die vanaf nu in Nederland gedownload kan worden. Het is een vrij grote update met een grootte van 315MB. De update kent drie verbeteringen.

Allereerst brengt deze update de beveiligingsupdate van oktober 2020 naar de Galaxy S20 FE. Daarbij belooft Samsung verbeteringen in de stabiliteit van het scherm. Wat deze verbeteringen precies inhouden is niet helemaal duidelijk. Tot slot meldt de changelog dat de stabiliteit van de camera is verbeterd met deze update.

Voor S10 Lite

We schreven gisteren al dat verschillende andere Samsung-smartphones bijgewerkt werden met een update. Hierbij ging het om de Galaxy S20-serie, Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Note 8. Voor de Samsung Galaxy S10 Lite wordt nu ook een update verspreid. Deze update brengt de nieuwe patch van oktober. Voor de rest zijn er geen veranderingen opgemerkt.

Wanneer de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.

