Samsung Galaxy S20 FE nu te koop in Nederland: alle prijzen en details

Samsung heeft haar nieuwste smartphone uit de Galaxy S20-serie uitgebracht in Nederland. De fabrikant kondigde het toestel een ruime week geleden aan, en kun je dus nu kopen in ons land.

Galaxy S20 FE kopen in Nederland

Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, dan is het aanbod erg uitgebreid. Nu wordt dat door Samsung nog verder uitgebreid. De telefoonfabrikant heeft de Samsung Galaxy S20 FE in de Nederlandse winkels gelegd. De S20 FE verschijnt in twee varianten; een versie met 4G en een versie met 5G. De eerste variant heeft een Exynos 990 processor, bij het 5G-model vind je een Snapdragon 865+ processor. Er is 6GB/8GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB aan opslagruimte, welke je uit kunt breiden met een geheugenkaart.

Samsung levert de Galaxy S20 FE met een 6,5 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. In het scherm is ook de vingerafdrukscanner geïntegreerd. Voorop is er een 32 megapixel front-camera geplaatst. Achterop is de Galaxy S20 FE uitgerust met een triple-camera met een 12MP hoofdlens, 12MP groothoek en een 8MP telelens. Je kunt hierbij 3x inzoomen dankzij hybrid zoom.

De 4500 mAh accu kan draadloos en bekabeld opgeladen worden. Voor zijn prijs gaat dat misschien niet zo snel als je zou willen, namelijk met 15 watt. Samsung levert de S20 FE met Android 10 en One UI 2.5. Je scoort het 4G-model vanaf 649 euro; voor de Samsung Galaxy S20 FE 5G komt de prijs uit op 749 euro.

De Samsung kun je direct bestellen bij Samsung, Coolblue, T-Mobile, Mobiel, Belsimpel en Bol.com.