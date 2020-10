Android beveiligingsupdate oktober 2020: 50 zwakke plekken aangepakt

Google heeft een nieuwe security-patch vrijgegeven voor het Android-besturingssysteem. Met beveiligingsupdate oktober worden tientallen kwetsbaarheden aangepakt.

Beveiligingsupdate oktober 2020

Het is tijd voor een nieuwe beveiligingsupdate. Google heeft met beveiligingsupdate oktober 2020 in totaal 50 kwetsbaarheden opgelost. Deze bevinden zich in verschillende componenten en onderdelen van het OS. We zien ook dat een aantal fixes specifiek voor Android 11 zijn bedoeld. Naast onderscheid in Android-versie wordt er ook gekeken naar verschillende componenten zoals de processor en andere onderdelen.

In de komende tijd zullen fabrikanten aan de slag gaan met deze nieuwe patch. Dit betekent dat hij in de komende weken naar verschillende toestellen uitgerold wordt. Gisteren verscheen de update al voor de Galaxy A50, waarmee Samsung er al heel snel bij was.

Voor de Pixel-devices heeft Google alvast wat verbeteringen aan de update toegevoegd. Hierbij gaat het om verbeteringen in de autorotatie, de automatische helderheid en diverse andere verbeteringen.

Heb jij de beveiligingsupdate ook binnen op je toestel, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje van je, samen met een screenshot!