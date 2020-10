Samsung Galaxy A50 wordt nu al bijgewerkt met oktober-patch

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A50. Deze smartphone krijgt nu al de beveiligingsupdate van oktober aangereikt. Deze is nog niet aangekondigd door Google.

Galaxy A50 krijgt oktober-update

Iedere maand verschijnt er een beveiligingsupdate voor Android. Google geeft hem vrij, waarna fabrikanten ermee aan de slag kunnen. Zo ook Samsung, die al volop bezig is geweest met het optimaliseren van de beveiligingsupdate van oktober. We verwachten hier deze week de officiële vrijgave van, maar nu al is hij beschikbaar voor een model.

Ricardo laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy A50 de update binnen heeft gehaald. De update heeft een grootte van 123,02MB. De changelog meldt geen nieuwe functies verder, maar het is goed mogelijk dat Samsung deze gelegenheid gelijk heeft gebruik voor andere verbeteringen. Zo worden doorgaans aan de update ook bugfixes toegevoegd en prestatieverbeteringen doorgevoerd. Wat er met de beveiligingsupdate van oktober precies aangepakt wordt qua beveiliging zullen we over een aantal uur te weten komen, als Google de update zelf publiceert.

De update is nu dus beschikbaar voor de Samsung Galaxy A50 in Nederland. Je ontvangt een notificatie als je de update kunt binnenhalen op je toestel.