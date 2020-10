De 5 beste apps van september 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand september is voorbij en dus is dit een goed moment om hierop terug te blikken. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat zijn de beste apps van september 2020?

Android in september

Er was weer genoeg te melden in de negende maand van het jaar. Natuurlijk was er de aankondiging van Google, waar we verschillende nieuwe producten zagen; denk aan de nieuwe Chromecast, de Nest Audio en nieuwe Pixels.

Daarnaast werd begin september de nieuwe versie van Android uitgerold. We hebben alle nieuwe functies in Android 11 op een rij gezet.

De Samsung Galaxy S20 FE werd aangekondigd door de fabrikant. Daarnaast waren er aankondigingen van Xiaomi met de Mi 10T-serie en toonde Nokia de Nokia 2.4 en 3.4 aan. Motorola toonde de Moto G9 Plus en Moto E7 Plus. Nokia begon ook met de Nokia 8.3 pre-order. Samsung bracht haar derde vouwbare smartphone uit; de Galaxy Z Fold 2. Poco kondigde de scherpgeprijsde Poco X3 NFC aan.

Nieuws was er ook van Sony, het bedrijf presenteerde haar nieuwe krachtpatser; de Xperia 5 II. Bij Samsung zagen we ook de nieuwe One UI 3.0 skin. Bij Huawei werd EMUI 11 en Harmony OS 2.0 gepresenteerd. Bij Oppo zagen we ColorOS 11, OnePlus toonde OxygenOS 11.

We schreven verder dat PostNL werkt aan een functie waarbij je een notificatie krijgt als de bezorger snel bij je op de stoep staat. Ook werd Emoji 13.1 aangekondigd, met 217 nieuwe emoticons. Huawei heeft in de eerste helft van dit jaar 105 miljoen smartphones verkocht. Tot slot kwam provider Ben met nieuwe abonnementen en verhoogde KPN de databundels.

Vergeten

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ hebben we weer een hoop mooie pareltjes besproken. Die zetten we hieronder voor je op een rij.

Tips en reviews

Beste apps

We hebben op DroidApp ook weer meerdere applicaties besproken. Omdat ze een update hebben gekregen, omdat ze nieuw zijn verschenen of juist omdat ze interessant kunnen zijn voor jou. Hieronder hebben we een selectie gemaakt met de beste Android-apps van september 2020.

Komoot

Komoot hebben we uitgebreid besproken in de Komoot review. Deze applicatie is een must-have voor wandelaars en fietsers. Je kunt nieuwe routes ontdekken, uitstippelen en daarbij geeft hij een goede inschatting van de tijd die je af moet leggen. Ook kun je met Komoot navigeren en komt hij goed van pas tijdens een bergwandeling.

Google Maps

In september heeft Google flink wat verbeteringen doorgevoerd in de Google Maps app. De applicatie heeft allereerst nieuwe kaarten, waardoor Nederland er bijvoorbeeld een stuk groener uitziet. Daarnaast is er de nieuwe Covid-laag, die inzicht geeft in de besmettingen van het coronavirus in de wereld. Ook zijn de nieuwe profielen geactiveerd in Nederland en zien we een nieuw carrousel voor opgeslagen plaatsen.

Reisapp Buitenlandse Zaken

Met de steeds veranderende maatregelen rondom het Coronavirus is de Reisapp Buitenlandse Zaken een handig hulpmiddel. Je ziet hier direct de reisadviezen van de verschillende landen, samen met veiligheidsrisico’s op andere gebieden dan het coronavirus.

Weeronline

In onze uitgebreide weer-app test 2020 hebben we veel weer-apps getest. De Weeronline app is nu verbeterd met een bijgewerkte regenradar. Vanaf nu kun je deze neerslagradar pauzeren en vind je een handige legenda waar je direct ziet welke neerslag je kunt verwachten.

Pit Wall

Voor de liefhebbers van de Formule 1 kun je terecht bij de Pit Wall app. Deze applicatie bundelt het (belangrijkste) F1 nieuws van binnenlandse en buitenlandse bronnen. Voordeel is dat de toepassing gratis te gebruiken is en geen advertenties toont.

Bonus-tip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App mag eveneens niet ontbreken op je smartphone of tablet. Met onze eigen app blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom Android, apps, providers, smartphones en meer. Je kunt er ook de actuele prijzen van alle toestellen vinden, samen met reviews, tips en nog meer.