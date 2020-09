Provider Ben neemt abonnementen op de schop: standaard 4G en andere bundels

Ben is één van de providers die Nederland rijk is. Het aanbod van Ben wordt vanaf vandaag een stuk overzichtelijker. Er wordt afscheid genomen van de 3G-bundels en ook andere bundels gaan op de schop.

Veranderingen bij Ben

Ben is één van de providers waarbij je voor een interessant maandbedrag een (sim-only-) abonnement af kunt sluiten. Naar eigen zeggen is het huidige aanbod van abonnementen verouderd en daarom voert de blauwgekleurde provider verschillende wijzigingen door. Deze gaan in per vandaag, 7 september.

Allereerst krijgen nieuwe klanten standaard toegang tot het 4G-netwerk. Nu is dat standaard 3G, wat natuurlijk al niet meer helemaal van deze tijd is. Om sneller 4G te krijgen, kan voor 1,00 euro per maand de ‘4G Extra Snel’ bundel genomen worden, dit was tot vandaag ook al mogelijk. Voor huidige klanten die bij het afsluiten gekozen hebben voor een 3G-abonnement, blijft dit hetzelfde. Zij blijven dus op 3G.

Daarnaast veranderen wat dingen met de SMS-bundels. Waar we tot nu toe de keuze hadden uit 100, 300 of onbeperkt sms krijg je nu als (nieuwe) klant de keuze uit twee bundels. Hierbij kun je kiezen uit 200 min/sms of onbeperkt. De 1000 SMS bundel komt ook te vervallen. De nieuwe abonnementsvormen kun je afsluiten voor 24 maanden of maandelijks opzegbaar. Kies je voor de laatste, dan betaal je 2,00 euro per maand meer.

Alle informatie over de nieuwe Ben abonnementen vind je terug op deze pagina. Daar kun je ook direct een abonnement afsluiten. Meer advies nodig? Geen probleem. DroidApp heeft de handige, onafhankelijke sim-only vergelijker voor je.

