Weeronline app uitgebreid met verbeteringen voor regenradar

Weeronline app met verbeteringen

Er wordt een nieuwe update aangereikt voor de Weeronline app. De Nederlandse weer-app krijgt met deze nieuwe versie een reeks nieuwe functies aangeboden. Allereerst wat kleine verbeteringen; de achtergronden voor de weeradvies-tegel zijn opgefrist en ook kent de applicatie een aantal bugfixes.

De grotere verbeteringen vinden we terug bij de regenradar in de Weeronline app. Een veelgevraagde functie was de pauze-knop. Voortaan kun je de regenradar met de neerslagverwachting dus op een eigen gekozen moment pauzeren. Tevens kent de regenradar van Weeronline nu een handige legenda die aangeeft wat voor soort regen er aan zit te komen.

Wil je weten welke weer-app de beste van Nederland is? DroidApp heeft over de eerste helft van dit jaar een uitgebreid onderzoek gedaan. Onze bevindingen vind je terug in de weer-app test 2020.