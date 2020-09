Ken je deze nog, de Sony Ericsson J120i? Grote kans dat het toestel je zo zelf niet zoveel zegt, maar als je het toestel ziet komt hij je mogelijk best bekend voor. De telefoon bespreken we deze week in de rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Sony Ericsson J120i

Jaren geleden waren we nog niet gewend aan de smartphone, sterker nog… internetten via een mobiele telefoon was toekomstmuziek. Enkele jaren geleden was er ook nog een grote groep gebruikers die alleen maar wilden bellen en sms’en. Niets meer, niets minder. Voor die groep kwam Sony Ericsson in 2007 met de Sony Ericsson J120i. De toevoeging ‘i’ maakte het verschil in de banden die voor het netwerk ondersteund werden.

De Sony Ericsson J120i was een echte ‘basic’ phone. De functies waren op één hand te tellen. Maar om het nostalgiegevoel weer even terug te krijgen, zetten we de specificaties van het toestel nog eventjes op een rij. Op de J120i was een 1,36 inch beeldscherm aanwezig. Met ondersteuning voor 65K kleuren, was het alles behalve kleurrijk. Dat was in dit segment dan ook helemaal niet erg. De resolutie kwam uit op 96 x 64 pixels.

Sony Ericsson voorzag de J120i verder van een FM-radio met RDS en wat voorgeïnstalleerde spelletjes. Aan boord zagen we verder een accu die goed was voor 9 uur spreektijd en 400 uur stand-by. Keuze in kleuren had je niet; je kocht het toestel in de kleur zwart.

De Sony Ericsson J120i verscheen ook in Nederland op de markt. De prijs van het toestel lag rond de 60-70 euro.



Sony Ericsson J120i samengevat in 3 punten: