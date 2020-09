Pit Wall app: al het F1 nieuws binnen handbereik

Direct weten hoe Max Verstappen het heeft gedaan? Of zien wat het andere nieuws uit de Formule 1 is? Met de Pit Wall app heb je al het F1 nieuws in je broekzak.

Pit Wall

Er zijn tal van nieuws-apps uit de Play Store te downloaden, maar hoe handig is een app die al het F1 nieuws voor je verzamelt? De Nederlandse ontwikkelaar Rob Mulder is met dit idee aan de slag gegaan en heeft de Pit Wall app uitgebracht.

Met de Pit Wall app wordt al het nieuws rondom de Grand Prix en de Formule 1 voor je gebundeld. Hierbij krijg je een netjes uitziende app voorgeschoteld waarbij je zelf kunt kiezen uit welke bronnen je het nieuws wilt zien. Denk aan onder andere RTL GP, NOS, AD, Formule1, RacingNews365, Ziggo Sport en natuurlijk de pagina van Verstappen. Je kunt kiezen uit Nederlandse en internationale bronnen. Vervolgens wordt het nieuws in chronologische volgorde getoond.

Daarnaast kun je ook de zoekfunctie gebruiken. Een nieuwsitem kun je direct bekijken via de app, welke geopend wordt in de interne browser. Wil je een artikel later snel terugvinden, dan kun je deze toevoegen als bladwijzer, en ook is het mogelijk een artikel te delen met je vrienden.

De Pit Wall app is gratis beschikbaar en heeft geen advertenties. Je kunt ook notificaties instellen, maar doe dit wel direct bij het instellen van de app; vreemd genoeg zien we deze optie verder niet terug in een scherm met instellingen.