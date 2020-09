KPN geeft mobiele abonnementen meer data, komt ook met eSIM

Er zijn veranderingen doorgevoerd door KPN in het aanbod van mobiele abonnementen. De databundels worden groter en er komt ondersteuning voor eSIM.

KPN: grotere databundels

De mobiele abonnementen van de groengekleurde provider zijn in een nieuw jasje gestoken. Het gaat om wijzigingen in de databundels van KPN. Opvallend is dat de wijzigingen per direct zijn doorgevoerd.

De bundels met 2GB en 5GB aan data kosten nu 17,50 euro en 20,00 euro. Dit is een prijsverlaging van 2,50 euro per maand. De bundel met 10GB is gegroeid naar 15GB en kost je 27,50 euro per maand. Voor 30,00 euro heb je de bundel met 25GB, die eerder nog 20GB aan data had. Voor de KPN Unlimited bundel blijft de prijs gelijk op maandelijks 37,50 euro staan. Klanten die Hussel-korting hebben, door thuis-abonnementen te koppelen, krijgen korting per maand van maximaal 7,50 euro. De abonnementen geven toegang tot het 5G-netwerk.

KPN laat verder weten dat het ook eSIM gaat introduceren voor de mobiele abonnementen. Er zijn een handjevol smartphones die ondersteuning bieden voor de digitale opvolger van het plastic kaartje. Denk aan verschillende Samsung Galaxy’s zoals de Galaxy S20, de Fold en de Apple iPhone. In de loop van oktober kunnen mobiele abonnees kiezen voor de eSIM. Wanneer deze beschikbaar is bij KPN, kunnen zij deze activeren via de MijnKPN-app.

De nieuwe abonnementen vind je terug op de website van KPN.