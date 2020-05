KPN begint later dit jaar met introductie eSIM

T-Mobile en KPN-dochter Simyo bieden sinds enige tijd de ondersteuning voor eSIM. Hierdoor kan de plastic simkaart de prullenbak in. KPN zelf lijkt nu ook te gaan beginnen met de introductie van eSIM in Nederland.

eSIM komt naar KPN

In een handjevol smartphones kun je gebruik maken van eSIM. Het gaat o bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20-serie, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold en de Motorola Razr. Die laatste heeft zelfs niet eens de ruimte voor een fysieke plastic simkaart. De verwachting is dat in de komende jaren meer toestellen ondersteuning krijgen voor eSIM, maar de uitrol ervan gaat niet heel vlot. In Nederland bieden op dit moment alleen KPN-dochter Simyo en T-Mobile deze ondersteuning aan.

KPN zelf lijkt nu ook werk te maken van het beschikbaar stellen van eSIM. In een onopgemerkte blogpost laat het bedrijf weten ‘medio 2020’ te willen beginnen met het aanbieden hiervan. KPN wil eerst kijken hoe het gaat bij Simyo, die de ondersteuning voor eSIM sinds kort voor Android aanbiedt. Simyo is een dochterbedrijf van KPN en de ervaringen wil het gaan gebruiken voor het bedrijf zelf.

Bij eSIM is de simkaart in het toestel zelf geïntegreerd. Deze is niet gebonden aan een provider, maar biedt wel precies dezelfde functies als de nu gebruikte simkaart. Je downloadt het abonnement van je provider als het ware op je toestel. Hiervoor hoef je alleen een QR-code te scannen, zo vertelt KPN. Daarbij kan, indien het toestel hiervoor ondersteuning heeft, eSIM gecombineerd worden met een fysieke simkaart. Handig voor dual-sim of voor op vakantie. Een precieze datum waarop KPN eSIM wil aanbieden is nog niet bekend.