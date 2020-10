Samsung rolt camera-update uit voor S20-serie, Galaxy Note 8 krijgt security-patch

Samsung heeft voor meerdere toestellen een nieuwe update klaargezet. Gebruikers van de toestellen uit de S20-serie en van de Galaxy Note 8, kunnen een update vol verbeteringen binnenhalen. We zetten de details op een rij.

Update voor Galaxy S20-serie

We beginnen met de update voor de Samsung Galaxy S20-serie. De Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra worden alle drie bijgewerkt met een update van circa 245MB. Jan en Theo laten dit weten aan DroidApp. In de changelog staat dat de smartphones bijgewerkt worden met verbeteringen in de beveiliging en verbeterde prestaties van de camera.

De tipgevers merkten geen veranderingen op, dus het ligt voor de hand dat Samsung ‘aan de achterkant’ wat verbeteringen doorgevoerd heeft bij de camera. De verbeteringen in de beveiliging zijn onbekend. Het patch-niveau blijft op die van oktober staan. De beveiligingsupdate van oktober werd eerder deze maand al verspreid voor de Samsung Galaxy S20-serie.

Mocht je wijzigingen opmerken, laat het dan zeker even weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

Galaxy Note 8

Samsung rolt ook voor de Galaxy Note 8 een update uit, zo laat Hans weten. Dit toestel wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate oktober 2020. Dit nieuws volgt nadat eerder deze maand bekend werd dat de Galaxy Note 8 door Samsung voortaan minder vaak bijgewerkt zal worden met een update. Dit is niet heel gek, want het toestel heeft inmiddels al haar derde verjaardag gevierd. De oktober-update wordt overigens ook verspreid naar de Galaxy Z Fold 2.

Wanneer de update beschikbaar is voor je toestel, krijg je hiervan een melding op je device.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 685,00 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1052,00 euro