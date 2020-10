Samsung rolt camera-update uit voor Galaxy S20- en Note 20-serie

Samsung rolt in Nederland een nieuwe update uit voor de toestellen uit de Galaxy S20- en de Galaxy Note 20-serie. De vijf smartphones worden bijgewerkt met verbeteringen voor de camera.

Camera-update voor S20 en Note 20

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20 en Note 20 Ultra. Deze vijf smartphones worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. De software-update brengt opvallend genoeg geen nieuwe beveiligingsupdate. Hoewel gisteren voor de Galaxy A50 al wel de oktober-update werd uitgerold, blijft het patch-niveau op september staan.

DroidApp-lezer Theo laat weten dat er wel andere verbeteringen zijn doorgevoerd. Het gaat om verbeteringen in de camera. Hierbij treedt Samsung niet in details over wat er precies veranderd of verbeterd is. Toch lijkt het erop dat Samsung voor deze update niet kon of wilde wachten totdat de oktober-patch klaar zou zijn. Mocht je veranderingen hierin merken, dan horen we het graag van je, door een reactie achter te laten onder dit bericht.

Bij de Note 20-serie heeft Samsung ook nog wat verbeteringen doorgevoerd in de stabiliteit van het klembord en de Samsung Internet browser-app.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 680,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 840,00 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1082,00 euro