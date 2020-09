Samsung Galaxy S20-serie krijgt beveiligingsupdate september 2020

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een toestel uit de Galaxy S20-serie van Samsung. Voor de drie toestellen uit de S20-serie is Samsung begonnen met het updaten naar de september-patch.

September-patch voor S20-serie

De Samsung Galaxy S20, S20+ en de S20 Ultra worden alle drie vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Theo en Fijke laten weten dat hun toestel de update naar beveiligingsupdate september 2020 heeft mogen ontvangen. Hierbij worden verschillende kwetsbaarheden in Android gedicht. Het installeren van de update is daarom ook zeker aan te raden.

Ondanks dat de nieuwe update geen nieuwe functionaliteit brengt, worden zoals gezegd wel zwakke plekken aangepakt. Hierbij heeft Google enkele tientallen patches doorgevoerd, daarbovenop heeft Samsung nog patches toegevoegd. De update komt relatief laat voor de S20-serie, deze reeks is normaal als één van de eerste aan de beurt. Het vermoeden is dat dit te maken heeft met de vorige update die voor de Galaxy S20-serie is uitgebracht; dit was de grote One UI 2.5 update.

Als de september-update beschikbaar is, dan krijg je hiervan een melding op je toestel.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 684,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 831,00 euro