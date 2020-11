Samsung Galaxy S10 krijgt november-patch; Nokia 6.1 oktober-update

Er staan weer een aantal updates klaar voor verschillende toestellen. De Galaxy S10-serie van Samsung wordt bijgewerkt met de november-update; de Nokia 6.1 met de patch van oktober.

Galaxy S10 krijgt november-update

Nadat Samsung eerder de beveiligingsupdate van november al vrijgaf voor de Galaxy A50, zijn nu de volgende toestellen aan de beurt. De fabrikant rolt de update vanaf nu in Nederland uit voor de Galaxy S10-serie. Dit betekent dat de nieuwste patch vanaf nu beschikbaar is voor de Galaxy S10, S10+ en S10e.

De update brengt niet alleen de nieuwe security-patch. De changelog meldt ook verbeteringen in de stabiliteit van de camera. Daarnaast belooft Samsung verbeteringen in de stabiliteit van de WiFi-verbinding. De update heeft een grootte van 263,53MB.

Nokia 6.1

Het duurde wat langer dan normaal, maar nu is er ook een update beschikbaar voor de Nokia 6.1. De smartphone wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van oktober 2020. Het is niet helemaal bekend waarom dit zo lang op zich heeft laten wachten; maar nu is hij in ieder geval beschikbaar!

Wanneer de update beschikbaar is voor je toestel, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Bedankt voor het melden Wim, Richard, Han, Rolf, Frank en alle anderen!

