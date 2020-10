Samsung Galaxy S10-serie krijgt oktober-update

Deze week begon Google met het verspreiden van de beveiligingsupdate van oktober. Nu is deze beschikbaar voor de Samsung Galaxy S10-serie.

Galaxy S10-serie krijgt oktober-update

Samsung voorziet drie toestellen uit de S10-serie van een nieuwe update. Het gaat om beveiligingsupdate oktober 2020, waarover we gisteren schreven dat deze vanaf nu beschikbaar is vanuit Google. Nu is hij er dus ook voor de Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e.

Frank, Raymond en Richard laten aan DroidApp weten dat zij de update aangeboden hebben gekregen. De oktober-update brengt verder geen nieuwe functies of veranderingen. De update heeft een grootte van circa 139MB. Als de update beschikbaar is voor jouw S10-model, krijg je hier natuurlijk direct een notificatie van.

