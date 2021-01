Samsung Galaxy S9-serie krijgt als eerst beveiligingsupdate januari 2021

We schreven dinsdag over de aankondiging van beveiligingsupdate januari 2021. Het is de eerste security-patch van dit jaar, en hij is nu beschikbaar voor de Galaxy S9-serie in Nederland en België.

Januari-update voor Galaxy S9

Samsung is begonnen met het uitrollen van de nieuwste security-patch voor Android. Gebruikers van de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ behoren tot de eerste gelukkigen die beveiligingsupdate januari 2021 aangeboden krijgen, zo laten verschillende lezers ons weten.

Afgaande op de changelog van de circa 113,5MB grote update wordt alleen de beveiliging met deze update verbeterd. Dit betekent dat er na deze update geen andere nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd worden. Wel pakken fabrikanten doorgaans deze gelegenheid aan om enkele bugs op te lossen en verbeteringen door te voeren.

Wanneer de update beschikbaar is voor je Galaxy S9, krijg je hiervan een melding op je telefoon. Eventueel kun je ook handmatig controleren door te gaan naar instellingen > software-update > downloaden en installeren en vervolgens hier handmatig te controleren op updates.

Samsung Galaxy S9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend